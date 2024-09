Glasfaserausbau stockt: Haigerlocher Bürgermeister funkt SOS

1 In den Genuss von schnellen Glasfaserkabeln kommen aktuell im Haigerlocher Stadtgebiet nur Trillfingen und Hart. Dort wird der Breitbandausbau privatwirtschaftlich gemeistert. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Beim Besuch von Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei den Imnauer Mineralquellen war der Zeitplan eng getaktet. Dennoch konnte Bürgermeister Heiko Lebherz mit ihm ein paar Minuten übers schnelle Internet reden.









Zwischen Begrüßungsworten, Besichtigung der Getränkeproduktion und Verabschiedung in den Imnauer Mineralquellen nutzte Haigerlochs Bürgermeister Heiko Lebherz die Situation, um mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten ein paar Worte zu wechseln, als dieser auf ihn zuging und fragte, ob in der Kommune alles in Ordnung sei.