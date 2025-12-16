Glasfaserausbau: Stillstand in Friesenheim seit einem Jahr

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Schuttern für das Jahr 2025 fragte Ratsmitglied Marco Lippmann (CDU): „Was ist eigentlich mit Glasfaser? Wann geht es da endlich vorwärts? Fünf Mal wurde ich von den Firmen genötigt, etwas zu unterschreiben und nichts geht voran.“ Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer blieb nicht mehr als ein Schulterzucken. „Keiner kann eine A ntwort geben“, erklärte er, selbst sichtlich enttäuscht. Es gebe lediglich die Aussage, dass Glasfaser ausgebaut werden soll. Angefragt wurde von dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) nach einem zentralen Anschluss. „Mehr als immer wieder nachfragen, kann ich auch nicht“, so Silberer. Auch Ratsmitglied Guido Leberl (CDU) insistierte: „Da muss doch mal eine Aussage getroffen werden.“

Eine der letzten Aussagen habe nach wie vor Bestand: „Das Unternehmen UGG will mit dem Ausbau im kommenden Jahr beginnen.“ Im Grunde warte die Gemeinde nahezu täglich auf eine Zusage des Unternehmens, bestätige die Pressestelle der Gemeinde Friesenheim auf Anfrage unserer Redaktion. In einer Sitzung des Gemeinderats im Oktober 2025 erklärte Bürgermeister Erik Weide: Zu einem Ausbau komme es nur, wenn es eine Ausbauverpflichtung gebe. Diese sollte eigentlich schon längst unterzeichnet vorliegen. Bis heute hat sich nichts getan.

Vor Januar gibt es keine Entscheidung

„Ich bin total enttäuscht“, bemerkte Lippmann in der jüngsten Ratssitzung von Schuttern und ergänzte verärgert: „In jedem Dorf sind zumindest Straßen offen und es schauen Kabel heraus. Wir haben noch nicht einmal einen Bagger gesehen.“

Das Warten der Friesenheimer geht weiter. Vor Januar 2026 dürfte mit keiner Entscheidung zu rechnen sein. Im August 2025 teilte die Verwaltung zumindest mit, dass in den Bereichen „Im Älmle“ sowie im Kernort Friesenheim der Mobilfunkanbieter Vodafone Erweiterungen des Netzes angekündigt habe. Die Erweiterungen umfassten eine Aufrüstung auf 5G sowie eine Modernisierung der Kapazitäten zur Verbesserung der Netzqualität. Aber auch die Deutsche Telekom habe als Netzbetreiber reagiert. Modernisierungsarbeiten habe es bereits im Gewann „Auf der Mohlburg“ gegeben. Weitere Maßnahmen gliederten sich an in Schuttern um den Bahnhof herum sowie in Oberschopfheim im Bereich der Lahrstraße.

Verzögerung

Vom Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ gibt es keine Auskunft: Über den geplanten Glasfaserausbau in Friesenheim liegen von Firma noch keine Angaben vor. Tatsächlich sollte der Glasfaserausbau bereits Anfang des Jahres 2025 begonnen haben. Für Friesenheim hat Bürgermeister Erik Weide im April 2025 die Verzögerung um ein Jahr verkündet. Frühester Beginn wäre demnach im Jahr 2026. Bürger kommen immer wieder in die Sitzungen der Ortschaftsräte reihum und haken nach. Die Geduld der Menschen in Friesenheim ist weiterhin gefordert.Von Versorgungsproblemen ist die Rede. Starke Engpässe gibt es im Ortsteil Schuttern.