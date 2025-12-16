Glasfaserausbau: Stillstand in Friesenheim seit einem Jahr

Das Warten auf Glasfaser in Friesenheim geht weiter. Dabei hatte das Unternehmen „UGG“ den Start des Ausbaus im Januar 2025 versprochen.
In der letzten Sitzung des Ortschaftsrats Schuttern für das Jahr 2025 fragte Ratsmitglied Marco Lippmann (CDU): „Was ist eigentlich mit Glasfaser? Wann geht es da endlich vorwärts? Fünf Mal wurde ich von den Firmen genötigt, etwas zu unterschreiben und nichts geht voran.“ Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer blieb nicht mehr als ein Schulterzucken. „Keiner kann eine A ntwort geben“, erklärte er, selbst sichtlich enttäuscht. Es gebe lediglich die Aussage, dass Glasfaser ausgebaut werden soll. Angefragt wurde von dem Unternehmen Unsere Grüne Glasfaser (UGG) nach einem zentralen Anschluss. „Mehr als immer wieder nachfragen, kann ich auch nicht“, so Silberer. Auch Ratsmitglied Guido Leberl (CDU) insistierte: „Da muss doch mal eine Aussage getroffen werden.“