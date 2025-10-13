Glasfaserausbau in Schallbach: Ein wichtiger Schritt für die digitale Infrastruktur

Zahlreiche Schallbacher Bürger informierten sich über den bevorstehenden Glasfaserausbau.
Eingeladen zu der Informationsveranstaltung in der Gemeindehalle hatte der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach. Rund 165 Haushalte in Schallbach erhalten die Möglichkeit, an das leistungsstarke kommunale Glasfasernetz angeschlossen zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbands. Bürgermeister Christian Iselin freute sich über die gut besuchte Infoveranstaltung und das große Interesse.