Glasfaserausbau in Schallbach: Ein wichtiger Schritt für die digitale Infrastruktur

Eingeladen zu der Informationsveranstaltung in der Gemeindehalle hatte der Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach. Rund 165 Haushalte in Schallbach erhalten die Möglichkeit, an das leistungsstarke kommunale Glasfasernetz angeschlossen zu werden, heißt es in einer Mitteilung des Zweckverbands. Bürgermeister Christian Iselin freute sich über die gut besuchte Infoveranstaltung und das große Interesse.

Geschäftsführer Paul Kempf vom Zweckverband erläuterte, warum der Glasfaserausbau wichtig sei, wie der Glasfaserausbau umgesetzt werde und welche Schritte für die Anbindung der einzelnen Haushalte erforderlich seien. „Die Informationsveranstaltung soll den Anwohnern Unterstützung in allen Bereichen des Glasfaserausbaus geben. Wir zeigen, wie es ablaufen wird und an wen man sich wenden kann“, erklärte Kempf.

Er erinnerte die Anwohner im Ausbaugebiet daran, die Nutzungsvereinbarung rechtzeitig beim Zweckverband einzureichen. „Wir sind auf die rechtzeitige Einreichung der Unterlagen angewiesen, um die Bauarbeiten zuverlässig zu planen und vorzubereiten.“ Nach der Präsentation nutzten viele Gäste die Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen.

Die Planung und Bauleitung hat das Planungsbüro NWMB Infrastruktur aus Eimeldingen übernommen. Die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten läuft aktuell. Vor Beginn der Tiefbauarbeiten wird durch das APM Glasfaserzentrum Lörrach eine Abklärung der Hausanschlüsse vorgenommen.

Bauzeit rund zwei Jahre

In allen Ausbauprojekten des Zweckverbands Breitbandversorgung Landkreis Lörrach erfolgt zunächst der Tiefbau, bei dem die Leerrohre zu jedem Haus verlegt werden. Im nächsten Schritt wird die Glasfaser von einer spezialisierten Montagefirma eingezogen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die gesamte Bauzeit wird voraussichtlich zwei Jahre betragen. Der Baubeginn ist für Winter/Frühjahr 2026 geplant. Rechtzeitig vor der Inbetriebnahme werden alle Anwohner vom Zweckverband Breitbandversorgung kontaktiert und über die weiteren Schritte informiert, heißt es.

Kosten: rund 630 000 Euro

Mit dem Ausbauprojekt wird Schallbach vollständig an das Glasfasernetz angeschlossen – ein wichtiger Meilenstein für die digitale Infrastruktur der Gemeinde.

Der Zweckverband investiert rund 630 000 Euro in den Ausbau in Schallbach. Ein Teil dieser Summe wird durch Fördermittel des Bundes und des Landes Baden-Württemberg finanziert. Der verbleibende Betrag wird durch Kredite des Zweckverbands gedeckt. Für die Hausanschlüsse, die in Betrieb genommen werden, erhält der Zweckverband eine Pacht vom Netzbetreiber, die zur Refinanzierung von Zinsen, Tilgung und Abschreibungen des Netzes dient.