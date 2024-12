Glasfaserausbau in Neuweiler: Ein Quantensprung für Agenbach

1 Symbolischer Akt: Im Beisein von Bürgermeister Martin Buchwald (Mitte) wird das Breitbandnetz übergeben. Foto: Roland Stöß

Ab Januar können die ersten Einwohner des Teilorts von Neuweiler mit voller Geschwindigkeit auf die Datenautobahn abbiegen. Die Macher sind vor allem begeistert von der „Hammeranschlussquote“.









Was hat Agenbach, was Calw nicht hat? Die Antwort: Ein Glasfasernetz. Mit einem gemeinsamen, symbolischen Druck auf den grünen Knopf übergaben Bürgermeister Martin Buchwald und Vertreter des „Eigenbetriebs Breitband des Landkreises“ das neu gebaute Glasfasernetz an die Netzbetreiber. Laut den Wortbeiträgen der Repräsentanten diverser Mitwirkenden vollzog man in Agenbach einen „in die Zukunft gerichteten Quantensprung.“