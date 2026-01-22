Glasfaserausbau in Dossenbach: Wo es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen kommt
Im Dossenbacher „Harget“ sollen die Ausbauarbeiten am Montag, 26. Januar, beginnen Foto: Tim Nagengast

Die Einwohner müssen sich auf verschiedene Einschränkungen und Sperrungen in mehreren Ortsbereichen einstellen.

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für die Glasfaserverlegung in Dossenbach. Die Arbeiten erfolgen in verschiedenen Bauabschnitten und sind in der Zeit vom 26. Januar bis Ende Mai vorgesehen. Betroffen sind laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung folgende Straßen: Harget, Herweghstraße, Verbindungsstraße Harget-Herweghstraße, Talstraße-Kreuzungsbereich Schopfheimer Straße einschließlich Schopfheimer Straße, Moosstraße und Obermattstraße Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Verkehrsbehinderungen durch Vollsperrungen und halbseitigen Sperrungen.

 

Die Sperrungen im Einzelnen:

Die voraussichtlichen Sperrungen: Harget 8 bis 12 A: halbseitige Sperrung ab 26. bis 30. Januar; Harget 2 bis 6: Vollsperrung ab 2. bis 11. Februar (Umleitung über Ortsverbindungsstraße nach Nordschwaben, Abzweigung Harget); Harget 11 bis 18: Vollsperrung ab 12. bis 27. Februar (Umleitung über Hollwanger Straße). Außerhalb der Arbeitszeiten werde eine verkehrssichere Durchfahrtsmöglichkeit gewährleistet, heißt es. Harget zwischen Abzweigung Ortsverbindungsstraße nach Nordschwaben und Einmündung zwischen Harget 6 und 8: Vollsperrung ab 9. bis 11. Februar; Moosstraße 1 bis 23: halbseitige Sperrung in der Zeit vom 26. Januar bis 20. Februar.

Das Wetter kann dazwischenfunken

Rettungszufahren würden immer gewährleistet, ebenso die Erreichbarkeit der Grundstücke für die Anwohner. Es könne immer witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen kann.

 