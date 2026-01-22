Glasfaserausbau in Dossenbach: Wo es zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen kommt

1 Im Dossenbacher „Harget“ sollen die Ausbauarbeiten am Montag, 26. Januar, beginnen Foto: Tim Nagengast Die Einwohner müssen sich auf verschiedene Einschränkungen und Sperrungen in mehreren Ortsbereichen einstellen.







In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für die Glasfaserverlegung in Dossenbach. Die Arbeiten erfolgen in verschiedenen Bauabschnitten und sind in der Zeit vom 26. Januar bis Ende Mai vorgesehen. Betroffen sind laut Mitteilung der Gemeindeverwaltung folgende Straßen: Harget, Herweghstraße, Verbindungsstraße Harget-Herweghstraße, Talstraße-Kreuzungsbereich Schopfheimer Straße einschließlich Schopfheimer Straße, Moosstraße und Obermattstraße Im Zuge der Baumaßnahmen kommt es zu Verkehrsbehinderungen durch Vollsperrungen und halbseitigen Sperrungen.