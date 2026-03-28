Glasfaserausbau in Burladingen: Poker um vorhandene Infrastruktur

Die NetCom ist offenbar nicht bereit, alle schon bestehenden Einrichtungen in der Stadt zu übernehmen. Somit wären Steuergelder in den Sand gesetzt worden.
Der Glasfaserausbau in der Gesamtstadt Burladingen schreitet voran. Wenn auch wegen eines Fehlstarts – verursacht durch schlampig arbeitende Sub-Unternehmen – nicht mit der erhofften Geschwindigkeit. Den Abschluss hat die NetCom BW für Ende 2027 angekündigt. Zu dem Zeitpunkt sollen die Haushalte der zehn Ortsteile ans schnelle Internet angeschlossen sein. Diese Prognose klingt jedoch in den Ohren von erfahrenen Beobachtern allzu optimistisch. Fachleute rechnen eher mit einem Termin im späteren Verlauf des Jahres 2028. Verzögern könnte sich die Inbetriebnahme, weil weiterhin nicht alles an den zahlreichen Baustellen rund läuft.