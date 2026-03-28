Glasfaserausbau in Burladingen: Poker um vorhandene Infrastruktur

Der Glasfaserausbau in der Gesamtstadt Burladingen schreitet voran. Wenn auch wegen eines Fehlstarts – verursacht durch schlampig arbeitende Sub-Unternehmen – nicht mit der erhofften Geschwindigkeit. Den Abschluss hat die NetCom BW für Ende 2027 angekündigt. Zu dem Zeitpunkt sollen die Haushalte der zehn Ortsteile ans schnelle Internet angeschlossen sein. Diese Prognose klingt jedoch in den Ohren von erfahrenen Beobachtern allzu optimistisch. Fachleute rechnen eher mit einem Termin im späteren Verlauf des Jahres 2028. Verzögern könnte sich die Inbetriebnahme, weil weiterhin nicht alles an den zahlreichen Baustellen rund läuft.

Für die ersten Einrichtungen flossen Fördermittel​ Ein weiteres Problem ergibt sich aus der bereits vorhandenen Infrastruktur. Wie man sich erinnert, versuchte die Stadt den Glasfaserausbau noch in der Amtszeit von Harry Ebert zunächst in eigener Regie zu realisieren. Für die ersten Einrichtungen flossen Fördermittel. Doch es war damals schon absehbar: Angesichts der Rieseninvestition – von rund 80 Millionen Euro ist inzwischen die Rede – könnte es lange dauern, bis alle Nutzer in der Flächenstadt die Möglichkeit haben, mit Höchstgeschwindigkeit auf die weltweite Datenautobahn einzubiegen. Falls das Projekt überhaupt zu stemmen ist, nachdem sich die finanziellen Spielräume der Kommune zunehmend verengen.​

Es folgte später das Angebot der NetCom BW, Tochter der EnBW, den Ausbau zu übernehmen. Und zwar kostenlos, unter der Voraussetzung, dass genügend Haushalte Betreiberverträge für Telefonie und Internetnutzung bei ihr abschließen. Wie berichtet, erfüllten sich diese Voraussetzungen.​

Nun erhebt sich die weitere Frage, was aus den schon bestehenden, mit Steuergeldern geschaffenen Einrichtungen wird. Übernimmt, heißt, kauft, sie die NetCom von der Stadt? Übernimmt/kauft sie alle? Kann sie überhaupt alles Vorhandene gebrauchen, nachdem die Entwicklung seit dem Einbau vor wenigen Jahren rasant fortgeschritten ist? Müsste bei Unbrauchbarkeit an entsprechenden Stellen neu gebaut werden? Etwa auch dort, wo in vorausschauender Absicht Leerrohre für die spätere Befüllung verlegt wurden? Darüber laufen im Augenblick Verhandlungen.​

Teils noch Differenzen​

„In manchen Bereichen sind wir uns handelseinig, dann gibt es andere, wo die Differenz zwischen dem, was wir uns vorstellen, und dem, was die NetCom sich vorstellt, doch noch etwas auseinanderliegt“, sagte Jochen Wulle Breitbandkoordinator des städtischen Bauamtes, in der jüngsten Sitzung gegenüber dem Gemeinderat.​

Summen, um die es geht, werden von der Stadtverwaltung nicht genannt. Das liegt wohl daran, dass die Pokerrunde in dem enorm komplexen Sachgebiet derzeit in vollem Gange ist. Michael Eisele, Fraktionsvorsitzender der CDU, legte der Verwaltung die Bitte nahe, darauf zu drängen, „dass unsere Infrastruktur von der NetCom genützt wird und man sich nicht über den Tisch ziehen lässt.“ Es wäre „fatal“, fuhr Eisele fort, „wenn das Unternehmen zu dem Schluss kommt, es ist uns zu teuer, die jeweilige Infrastruktur zu übernehmen, und nochmal selber baut. Das wollen wir natürlich nicht!“ Eisele erinnerte weiter daran, dass sich das nun vorliegende Problem beim Vertragsabschluss mit dem Energieunternehmen nicht gestellt habe. Damals schien die Übernahme des Vorhandenen keine Frage zu sein. „Ich kann dieses Geschacher der NetCom jetzt nicht nachvollziehen.“

Gesprächstermin mit Unternehmen geplant​

Bürgermeister Licht erklärte, es sei ein weiterer Gesprächstermin mit dem Unternehmen anberaumt. „Es wird der letzte dieser Art sein, das werde ich deutlich machen. Ich habe auch klar gesagt, wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen, weil wir sonst mit der Gemeindeprüfungsanstalt massive Probleme bekommen würden.“ Man könne, stimmte der Bürgermeister Eisele zu, „der Bevölkerung schlecht erklären, dass mit Steuergeldern Infrastruktur geschaffen wurde und jetzt nebendran nochmals gebaut wird.“ Das Ergebnis der Verhandlungen soll gemeinsam mit Vertretern des Unternehmens in einer nachfolgenden Sitzung dargelegt werden.

Stand der Glasfaser-Erschließung

Das ist gemacht

Laut bisheriger Auskunft ist das Gebiet Hausen, Hermannsdorf und Küche/Burladingen komplett ausgebaut und empfangsfertig, Gauselfingen und Starzeln sind zu 60 Prozent erschlossen, Killer und Stetten zu 50 Prozent. In Ringingen seien die Arbeiten zu 30 Prozent erledigt. In Burladingen ist es etwa ein Viertel all dessen, was insgesamt hergestellt werden muss. In Hörschwag wurde noch nicht begonnen, hier soll der Startschuss in allernächster Zeit erfolgen. In Melchingen sind 70 Prozent ausgebaut, in Salmendingen 15 Prozent. Diese Arbeiten müssen jedoch noch „überprüft“ werden. Das heißt, es könnten Nachbesserungen wegen erheblicher Baumängel fällig werden. Die Kosten müsste zwar nicht die Stadt tragen, doch ergäbe sich in dem Fall eine weitere Verzögerung.