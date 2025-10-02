Glasfaserausbau in Bisingen: Müssen Hauptverkehrsachsen voll gesperrt werden?

Der Glasfaserausbau in Bisingen geht voran. Betroffen von Bauarbeiten sind Hauptverkehrsachsen wie die Heidelberg- und Steinhofener Straße. Die Folgen für Autofahrer: noch unklar.

Schnelles Internet ist für Unternehmen und Privathaushalte ein wichtiger Standortfaktor geworden. Nachdem in Bisingen der Glasfaserausbau unter anderem im Gewerbegebiet bereits vor einigen Jahren abgeschlossen wurde, folgt nun der Lückenschluss in der Ortsmitte sowie der Anschluss des Schulzentrums. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt, werden die Tief- und Straßenbauarbeiten voraussichtlich von diesem Oktober bis März 2026 über die Bühne gehen.

Betroffen sind die Hauptverkehrsachsen Heidelberg- sowie Steinhofener Straße wie auch der Floriansweg in Richtung Feuerwehrhaus und dessen Parallelstraße Am Hölzle. Schon diese Woche finden Probearbeiten des Bauunternehmens statt, wie Roman Slezinger, der das Projekt von Seiten der Gemeinde begleitet, mitteilt.

Entscheiden wird sich durch die Probearbeiten, wie umfangreich die Einschränkungen für den Verkehr während der Baumaßnahme ausfallen – ebenso, in welchen Etappen das Bauunternehmen vorgehen wird.

Backbone-Trasse soll im Gehweg verbaut werden

Geplant sei, dass die Backbone-Trasse, das Rückgrat des Glasfasernetzes, im Bereich des Gehwegs verbaut wird. So könnten die Arbeiten unter einer halbseitigen Straßensperrung durchgeführt werden. Wenn „unter“ dem Gehweg jedoch kein Platz für die Backbone-Trasse ist, dann müssen die Leitungen im Straßenbereich in die Erde gebracht werden.

Entscheidung im Laufe der nächsten Tage

Ob in diesem Fall eine halbseitige Sperrung der Straße für den Verkehr ausreicht, müsse geprüft werden, informiert Roman Slezinger weiter. „Gebaut wird so oder so“, betont er weiter. Die Frage sei eben nur wie und wo.

Für Verkehrsteilnehmer ist diese Frage aber durchaus von großem Interesse. Ist die Heidelbergstraße als Ortsdurchfahrt doch viel befahren. Ebenso die Steinhofener Straße, die auch vom überregionalen Verkehr von und in Richtung A 81 genutzt wird.

Glasfaserausbau wird von Bund und Land gefördert

Je nach Ergebnis der Probegrabungen werde über die sogenannten „Verkehrsrechtlichen Anordnungen“ entschieden. Heißt: Welche Straßenabschnitte sind von Sperrungen betroffen und wie verläuft die entsprechende Umleitung. Sobald die Verkehrsführung während der Bauzeit feststehe, werde die Gemeinde wieder informieren, heißt es aus dem Rathaus weiter.

Über den Glasfaserausbau dürfen sich die Bisinger freuen. Die betroffenen Anlieger sind laut Roman Slezinger bereits angeschrieben worden, ob im Zuge der Arbeiten ein Hausanschluss installiert werden soll. Positiv für die Gemeinde dazu: Die Maßnahme wird von Bund und Land gefördert; die Förderzusage des Bundes über 100 000 Euro und die des Landes BadenWürttemberg über 80 000 Euro sei erfolgt. Die Fördermittel werden im Schritt zwei an die tatsächlichen Kosten angepasst, somit erhält die Gemeinde einen Zuschuss bis zu 90 Prozent der tatsächlich förderfähigen Kosten.