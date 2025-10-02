Glasfaserausbau in Bisingen: Müssen Hauptverkehrsachsen voll gesperrt werden?

Der Glasfaserausbau in Bisingen geht voran. Betroffen von Bauarbeiten sind Hauptverkehrsachsen wie die Heidelberg- und Steinhofener Straße. Die Folgen für Autofahrer: noch unklar.
Schnelles Internet ist für Unternehmen und Privathaushalte ein wichtiger Standortfaktor geworden. Nachdem in Bisingen der Glasfaserausbau unter anderem im Gewerbegebiet bereits vor einigen Jahren abgeschlossen wurde, folgt nun der Lückenschluss in der Ortsmitte sowie der Anschluss des Schulzentrums. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung bekanntgibt, werden die Tief- und Straßenbauarbeiten voraussichtlich von diesem Oktober bis März 2026 über die Bühne gehen.