Glasfaserausbau in Bisingen: Freie Fahrt – weil die Arbeiten ruhen

In der Heidelbergstraße in Bisingen wurden die Absperrungen an den Fahrbahnrand gerückt. Der Glasfaserausbau steht still. Das ist der Grund.

Wer sich regelmäßig durch die Bisinger Ortsdurchfahrt bewegt, hat festgestellt: Die Baustelle in der Heidelbergstraße, vom Kreisverkehr auf Höhe der Esso-Tankstelle hinab in Richtung „Hinter Stöck“, ist aktuell „nicht aktiv“. Die weitum aufgestellten Schilder, die auf die geänderte Verkehrsführung in Fahrtrichtung B 27/Grosselfingen hinweisen, wurden jedoch nicht abgebaut. Aus gutem Grund: Schon demnächst sollen die Arbeiten im Zuge des Breitbandausbaus fortgesetzt werden.​​

In der Straße oder im Gehweg?​ ​Weshalb die Baustelle zurzeit ruht? Weil es, informiert Alexander Strobel aus dem Bisinger Bauamt auf Nachfrage, letzte Fragen in Sachen Leitungsführung abzuklären galt. Heißt: Müssen die Leerrohrverbände durch die Straße geführt werden – oder können sie im Gehweg verlegt werden? Inzwischen weiß man: Die Leerrohre müssen durch die Fahrbahn gelegt werden. Warum? Weil im Gehweg Kanalrohre verbaut sind, die im Leitungsbestandsplan der Gemeinde nicht eingezeichnet waren. Auch eine Probeschürfung hatte zunächst nicht darauf hingedeutet. Jetzt gilt es, letzte Vorbereitungen zu treffen – dann wird die Baustelle wieder „in Betrieb genommen“. Für den Abschnitt zwischen dem Industriegebiet Bisingen-Nord bis zur B 27-Brücke ist das der Fall. Dort schreitet der Ausbau voran (um später, wenn die Leerrohrverbände ihren Platz gefunden haben, das Glasfaser „einzublasen“). Bereits komplett abgeschlossen sind die Arbeiten „Auf der Halde“.​

Problem: Steinhofener Straße​

Weil sich der Breitbandausbau von Bisingen-Nord entlang der Heidelbergstraße bis zum Kreisverkehr in der Ortsmitte und von dort weiter in den Floriansweg Richtung Feuerwehrhaus bis hin zum Schulzentrum in Summe auf über einen Kilometer Länge erstreckt, wird in Abschnitten gearbeitet. Wobei, um es voranzustellen, in der Steinhofener Straße ein Vollausbau notwendig wird (der mit dem Breitbandausbau korreliert). Abwasser, Kanal, uralte Kabel – die Steinhofener Straße ist in einem wirklich schlechten Zustand.

​Und: Im Verbindungsbereich Steinhofener Straße/Floriansweg/„Am Hölzle“ ist bisher noch gar nichts ausgebaut. Dort braucht es einen Ringschluss, wurden die Mitglieder des Bisinger Gemeinderats Anfang März informiert.​ Das kommt die Gemeinde teuer. Sehr teuer. Gerechnet wird mit zirka 1,65 Millionen Euro. Zurückgreifen möchte die Kommune hier deshalb auf das Sondervermögen des Bundes (Infrastruktur und Klimaneutralität). Nochmal zurück zum Anschluss ans Bisinger Schulzentrum. Dort wurde bereits ein neuer Wasserhausanschluss fürs Hallenbad mitverlegt; die Verbindung des Schulzentrums mit der Haupttrasse des Glasfaserausbaus wird über eine Spülbohrung in Richtung Floriansweg erfolgen.​

Bauende noch dieses Jahr ​

Den Vollausbau der Steinhofener Straße (den die Gemeinde Bisingen , so Bürgermeister Roman Waizenegger, zunächst „nicht auf dem Schirm“ hatte) ausgenommen, sollen sämtliche Glasfaserarbeiten der Gemeinde absehbar in diesem Jahr ausgeführt sein.​​