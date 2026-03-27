Glasfaserausbau in Bisingen: Freie Fahrt – weil die Arbeiten ruhen

In der Heidelbergstraße in Bisingen wurden die Absperrungen an den Fahrbahnrand gerückt. Der Glasfaserausbau steht still. Das ist der Grund.
Wer sich regelmäßig durch die Bisinger Ortsdurchfahrt bewegt, hat festgestellt: Die Baustelle in der Heidelbergstraße, vom Kreisverkehr auf Höhe der Esso-Tankstelle hinab in Richtung „Hinter Stöck“, ist aktuell „nicht aktiv“. Die weitum aufgestellten Schilder, die auf die geänderte Verkehrsführung in Fahrtrichtung B 27/Grosselfingen hinweisen, wurden jedoch nicht abgebaut. Aus gutem Grund: Schon demnächst sollen die Arbeiten im Zuge des Breitbandausbaus fortgesetzt werden.