Der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO) hat Landrat Sven Hinterseh und den VS-Oberbürgermeister Jürgen Roth nun mit dem Titel „Digitalpolitiker“ ausgezeichnet.

Daniel Seufert, Senior Manager des BREKO, sagte in seiner Begründung: „Die Erfahrung der 265 ausbauenden Unternehmen im BREKO hat gezeigt, dass der Glasfaserausbau immer dann gut vorankommt, wenn er von der Lokalpolitik vor Ort unterstützt wird. Der Ausbau in Villingen-Schwenningen und im Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein weiterer Beleg dafür.

Mit Oberbürgermeister Jürgen Roth und Landrat Sven Hinterseh werden zwei weitere engagierte Digitalpolitiker ausgezeichnet.

„Ein riesiges Projekt“

„Der kommunale Glasfaserausbau beschäftigt mich schon seit Beginn meiner Arbeit als Landrat – ein riesiges Projekt“, sagt Sven Hinterseh. „Diese Auszeichnung spornt mich an, als Zweckverbandsvorsitzender weiterhin die politischen Voraussetzungen zu schaffen, dass jedes Gebäude im Schwarzwald-Baar-Kreis mit Glasfaser erschlossen werden kann.“ „Digitalisierung ist längst keine Option mehr, sondern unsere gemeinsame Pflicht“, sagt Jürgen Roth. „Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dürfen wir nicht auf morgen warten – wir müssen heute handeln. Nur so machen wir unsere Städte zukunftsfest und lebenswert. Ich danke für die Auszeichnung und bin stolz, dass an mich gedacht wurde!“

Für den Landrat begann direkt nach seiner Wahl zum Landrat des Schwarzwald-Baar-Kreises im Jahr 2012 das Projekt „kommunaler Glasfaserausbau“. 2014 gründete der Landkreis gemeinsam mit seinen 20 Kommunen den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Sven Hinterseh ist seitdem Vorsitzender. Der Schwarzwald-Baar-Kreis wurde zu einem der führenden Landkreise beim Glasfaserausbau, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland. Oberbürgermeister Jürgen Roth setzt sich seit seiner Zeit als Bürgermeister in Tuningen (2003-2018) für den Glasfaserausbau ein. Die Kommune im Schwarzwald-Baar-Kreis war eine der ersten in ganz Deutschland, die flächendeckend mit FTTB (Glasfaser bis ins Haus) erschlossen war.

Das habe ihn zum Experten gemacht

Erfahrungen als Vorsitzender der Clearingstelle „Digitale Infrastruktur im ländlichen Raum Baden- Württemberg“ und seine Position als stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar haben ihn zum Glasfaser-Experten gemacht. Seit 2019 treibt er den Glasfaserausbau als OB im Oberzentrum VS voran.