Glasfaser in Horb: Stadt verliert erneut den Ausbaupartner

Rückschlag für Horb: Nach dem Ausstieg der UGG steht der Glasfaserausbau erneut infrage. Die Stadt sucht nun mit Hochdruck nach neuen Partnern für schnelles Internet.
„Am Freitag, 24. April, teilte die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) Bürgermeister Zimmermann mit, dass sie die Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Horb zum Ausbau des Glasfasernetzes in der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Altheim, Bildechingen, Dettensee, Dettingen, Grünmettstetten, Ihlingen, Nordstetten sowie Rexingen nicht weiterverfolgen werde“, schreibt die Stadt Horb in einer Pressemitteilung.