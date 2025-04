Glasfaser in Friesenheim: Netzausbau verzögert sich um ein Jahr

Ute Beiser (FW) hakte am Montag in der Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand zum Glasfaserausbau nach. Julia Berger von der Wirtschaftsförderung bestätigte, dass eine E-Mail vom Unternehmen „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) vorliege, in der von einem Verzug gesprochen wird und der Ausbau im Jahr 2026 starten soll. Bürgermeister Erik Weide versicherte, ein Gespräch mit den Verantwortlichen stehe noch aus und er wolle nochmal genauer hinhören.

In Friesenheim gibt es knapp 4000 Gebäude, wovon gut 3400 Gebäude über die UGG eigenwirtschaftlich ausgebaut werden sollen. Dabei soll das Glasfaserkabel bis an jede Grundstücksgrenze gelegt werden, ganz egal, ob ein Vertragsabschluss mit den künftigen Netzbetreibern O2 oder Stiegeler abgeschlossen wird. Auch die 544 Haushalte in Schuttern sollen über die UGG ausgebaut werden. Die Termine stehen noch aus.

Glasfaserausbau ist seit 2023 ein großes Thema in Friesenheim

Das Unternehmen UGG verspricht, dass Friesenheim zu nahezu 100 Prozent mit Glasfaser abgedeckt werden soll, so Geschäftsführer Ralf Stratmann in einer Vorstellung am 2. Oktober 2024 in der Sternenberghalle in Friesenheim. Bis 2027 sollten voraussichtlich alle Gebäude in Friesenheim an das Glasfasernetz angeschlossen sein, hatte er damals erklärt. Dieser Termin dürfte nach einer Verschiebung des Ausbautermins um ein Jahr ebenfalls um ein weiteres Jahr nach hinten rücken.

Flächendeckender Glasfaserausbau ist seit 2023 ein großes Thema in Friesenheim. Nachdem im Februar 2024 die Deutsche Glasfaser endgültig von ihrem Vertrag und Versprechen zum Ausbau des Glasfasernetzes in Friesenheim abgesprungen ist, war alles wieder auf Anfang. Vielversprechend war im Januar 2023 der Start und die damit verbundene Nachfragebündelung über eine Informationsveranstaltung in der Sternenberghalle. In Aussicht gestellt wurde eine Inbetriebnahme im Jahr 2025.

Über die Breitband Ortenau hat der Ausbau bereits gut funktioniert

Das Unternehmen brauchte mindestens 33 Prozent Vertragsabschlüsse aus 4850 ermittelten Wohneinheiten in der Gemeinde, was 1600 Haushalten entsprechen würde. Kooperationspartner war bei der Deutschen Glasfaser Vodafone. Dann kam alles anders. Die Deutsche Glasfaser hat sich zurückgezogen. Gespräche mit der Deutschen Telekom sind 2024 bei Bürgermeister Erik Weide damals nicht auf fruchtbaren Boden gestoßen. Sie hat abgesagt.

In Friesenheim hat der Glasfaserausbau bereits mit der Breitband Ortenau gut funktioniert. Seit Juli 2024 ist das Gewerbegebiet in Friesenheim sowie die Schulen an das Glasfasernetz über den Netzbetreiber Vodafone angeschlossen.

Das Unternehmen

Die UGG ist ein Joint Venture von Allianz und der Telefonica Group in Spanien, die bereits 40 Millionen Haushalte mit Glasfaser angeschlossen hat, stellte Geschäftsführer Ralf Stratmann das Unternehmen im Mai 2024 im Gemeinderat vor. Der Ausbau, so versicherte Stratmann, sei nicht an eine Mindestabschlussquote geknüpft