Bürgermeisterwahl Simmersfeld Amtsinhaber Stoll kündigt erneute Kandidatur an

Jochen Stoll will Bürgermeister von Simmersfeld bleiben. Das hat der 57-jährige Amtsinhaber in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekanntgegeben. Die Wahl findet am Sonntag, 4. Mai, statt.