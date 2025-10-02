Glasfaser für Nußbach: Letzte zehn Anschlüsse in Arbeit

In Nußbach sollen Ende Oktober alle Gebäude im Außenbereich angeschlossen sein. Was es sonst noch Neues im Ortschaftsrat gab.
Dem Ende entgegen gehen die Glasfaserarbeiten nun auch in den Außenbezirken im Ortsteil Nußbach. Diese gute Nachricht gab Ortsvorsteher Heinz Hettich in der jüngsten Sitzung bekannt. Um die 100 Anschlüsse seien schon getätigt, an den letzten zehn wird noch gearbeitet. Abgeschlossen sind auch größtenteils die durch Querungen nötig gewordenen Asphaltierarbeiten. Man könne davon ausgehen, äußerte sich Hettich weiter zu diesem Thema, dass die Maßnahme bis Ende Oktober abgeschlossen werden kann. Das bedeute, dass alle Gebäude im Außenbereich angeschlossen werden können.