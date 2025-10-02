Glasfaser für Nußbach: Letzte zehn Anschlüsse in Arbeit

In Nußbach sollen Ende Oktober alle Gebäude im Außenbereich angeschlossen sein. Was es sonst noch Neues im Ortschaftsrat gab.

Dem Ende entgegen gehen die Glasfaserarbeiten nun auch in den Außenbezirken im Ortsteil Nußbach. Diese gute Nachricht gab Ortsvorsteher Heinz Hettich in der jüngsten Sitzung bekannt. Um die 100 Anschlüsse seien schon getätigt, an den letzten zehn wird noch gearbeitet. Abgeschlossen sind auch größtenteils die durch Querungen nötig gewordenen Asphaltierarbeiten. Man könne davon ausgehen, äußerte sich Hettich weiter zu diesem Thema, dass die Maßnahme bis Ende Oktober abgeschlossen werden kann. Das bedeute, dass alle Gebäude im Außenbereich angeschlossen werden können.

Als sehr positiv bewertete dies Bernhard Kienzler, seine Frage dazu war die finanzielle Sachlage. Hier konnte Bürgermeister Gallus Strobel beruhigen, die Zuschüsse seien sicher, die Maßnahme sei finanziell gesichert.

Zu den weiteren Mitteilungen zählte auch eine Neuanschaffung. Für die Turn- und Festhalle wurde das Besteck erneuert, und zwar komplett vom Löffel bis zur Kuchengabel, je 120 Mal. Die Kosten von 1500 Euro konnten zum Teil aus Spenden übernommen werden.

Sportverein will mithelfen

Wichtig findet Lothar Hoch die Renovierungsarbeiten beim Sportplatz-Vorplatz. 5000 Euro seien hier im Haushalt veranschlagt, erinnerte Hettich. Das Angebot der Firma Kammerer betrage jedoch 8300 Euro. Ein Gespräch mit dem Sportverein Nußbach verlief sehr positiv, hier werde Eigenarbeit angeboten, um Kosten einzusparen.

Wiederholt fragte Thomas Mertens wie denn die Kontakte mit der Firma Schikorr laufen. Bei den immer noch nicht abgeholten gefüllten Containern müsse nun doch bald etwas geschehen. Zu spät habe der Investor die E-Mails gesehen, angeblich seien diese im Spam-Ordner gelandet, so habe dieser der Ortsverwaltung geantwortet. Und so hofft nun auch der Ortsvorsteher, dass endlich Bewegung in die Sache kommt. Lothar Hoch erkundigte sich, ob die Erneuerung des Geländers an der Alten Straße dieses Jahr noch geplant sei. Sobald die Blumen entfernt seien, könne mit der Maßnahme begonnen werden, lautete die Auskunft von Heinz Hettich dazu.