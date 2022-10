Glasfaser-Ausbau in Grosselfingen

1 In solchen Rohren werden die hauchdünnen Glasfasern eingeblasen. Grosselfingen soll damit flächendeckend versorgt werden. Foto: Foto Pixabay 4515382

Das Glasfasernetz in Grosselfingen wird von der NetCom BW ausgebaut und zwar bis Ende 2025. Doch wie kommt das schnelle Internet ins Haus? Und wie viel kostet ein Anschluss?















Grosselfingen - Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Glasfaser-Ausbau in Grosselfingen zusammengestellt:

Wie notwendig ist der Glasfaser-Ausbau?

Ziemlich notwendig. Unterversorgt sind nämlich weite Teile Grosselfingens, darunter das Wohngebiet Bettwiesen und das Oberdorf. Darüber hinaus haben viele Häuser noch Kupferanschlüsse mit begrenzter Kapazität.

Was wird getan, um das Glasfasernetz auszubauen?

Vor gut zwei Wochen hat die Gemeinde einen Kooperationsvertrag mit der NetCom BW GmbH mit Sitz in Ellwangen, eine 100-prozentige Tochter der NetzeBW, die wiederum zum Energieversorger EnBW gehört. Dabei sollen möglichst alle Haushalte angeschlossen werden. Möglich sind Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s. Die Kooperation bedeutet konkret, dass die NetCom BW das Glasfasernetz in Grosselfingen in Eigenregie ausbaut.

Wie stehen Gemeinderat und Bürgermeister zu dem Projekt?

Im Juli hatte der Gemeinderat der Kooperationsvereinbarung zugestimmt. Bürgermeister Friedbert Dieringer hat sich in der Sitzung vom Mittwochabend deutlich für die Kooperation ausgesprochen: "Das könnte eine einmalige Chance sein." Er rät dazu, sich einen Anschluss legen zu lassen. Die Zukunft des Internets sei eben Glas.

Wie geht es nun weiter?

Im nächsten Schritt wird die NetCom BW mit der Vorvermarktung ihrer Produkte starten. Den Anfang wird das Unternehmen hierbei bereits ab Montag, den 24. Oktober, in Grosselfingen machen. Wie Dieringer berichtete, soll es auch eine öffentliche Veranstaltung geben, Flyer verteilt und Plakate aufgehängt werden.

Unter welchen Bedingungen wird das Internet ausgebaut?

In Grosselfingen hat die NetCom BW den Ausbau von 280 Adressen zugesichert (unter anderem die Bereiche Bettwiesen und Oberdorf), während weitere 500 Haushalte bei einer Vorvermarktungsquote von 40 Prozent erschlossen werden (siehe Info). Das bedeutet, dass mindestens 200 Haushalte einen Anschluss beauftragen müssten.

Wie viel kostet der Anschluss für Eigentümer?

Unter Umständen nichts. Es gilt, dass die Glasfaseranbindung des eigenen Gebäudes für die Eigentümer keine extra Kosten mit sich bringt. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die Eigentümer einen Internet-Vertrag mit der NetCom BW abschließen, der eine Laufzeit von 24 Monaten hat und eine Mindestbandbreite von 300 Mbit pro Sekunde.

Wie viel kostet der Anschluss ohne NetCom-Vertrag?

Mit Vertrag gilt: Bis zu einer Leitungslänge auf dem eigenen Grundstück von 15 Metern ist die Anbindung des eigenen Gebäudes kostenlos. Ab dem sechzehnten Meter fallen Kosten von 85 Euro (brutto) pro weiterem Meter an. Es kann auch eine Anbindung ohne Buchung eines NetCom BW-Tarifs beauftragt werden. Kostenpunkt: 2000 Euro.

Wie kommen die Glasfasern vom Grundstück ins Gebäude?

Eine pauschale Antwort gibt es hier nicht. Das kommt auf die Gegebenheiten vor Ort an. Die meisten Eigentümer werden jedoch nicht umhin kommen, einen Elektriker zu engagieren, der das Kabel dann tatsächlich bis zum Router führt, nachdem es die NetCom BW bis zum Haus verlegt hatte.

Wohin kann man sich bei Fragen wenden?

In den nächsten sechs Wochen wird die NetCom für das Projekt werben und alle Haushalte anschreiben. Darüber hinaus können Anfragen offenbar nur online auf der Internetseite der NetCom BW gestellt werden.