Glaserfaser in Althengstett: Wann kommt endlich die Datenautobahn?

Die geplanten Glasfaserleitungen in Althengstett kommen später als zunächst gedacht. Foto: © fottoo - stock.adobe.com Noch in diesem Jahr sollte der Ausbau des Glasfasernetzes in Althengstett starten. Daraus wird jetzt nichts. Was sind die Gründe?







In diesen Tagen bekam Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm Post aus Ismaning bei München. Absender war Ralf Stratmann, Leiter der Expansion der Firma Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG (UGG). Er teilte dem Althengstetter Rathauschef mit, dass der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gäugemeinde in diesem Jahr doch nicht startet. Das war aber zunächst so geplant. Hinter der UGG stehen die Allianz AG und die Telefonica.