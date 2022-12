4 Übervoll: die Glascontainer am Schweizer-Parkplatz Foto: B. Wegner

Es ist eigentlich außerhalb Corona-Zeiten jedes Jahr das gleiche Bild: Nach Neujahr quellen die Glascontainer in Schramberg über. Und wer sein Altglas los werden möchte, der muss auf die Suche gehen.















Link kopiert

Schramberg - Wird über Weihnachten besonders viel Wein und Sekt getrunken oder werden besonders viele Glaskonserven geöffnet? Oder werden zwischen den Jahren, weil viele Arbeitende frei haben, einfach die "Bestände" an Altglas in Küche und Keller geleert?

Unterschiedliche Ursachen

So genau kann und will das keiner ganz genau sagen. Und diejenigen, die (teilweise vergeblich) an die Container kommen, meinen, das sei bei ihnen "sowohl als auch". Weil zuhause die Sammelkiste überquelle und man gerade auch Zeit habe, das nasse Wetter zu nicht viel einlade, da nutze man eben die Gelegenheit zur Entsorgung – wenn es denn ginge.

Vieles in Tüten hinterlassen

Besonders krass sieht es in Schramberg auf dem Schweizer-Parkplatz aus. Die dort aufgestellten Container sind randvoll und vor diesen haben manche Zeitgenossen ihre leeren Glasflaschen solo oder auch in Tüten hinterlassen. "Vor ihm habe ein Fußgänger eine Tasche da gelassen", berichtet ein Mann mittleren Alters, der habe das wohl nicht wieder nach Hause tragen wollen, hat der Autofahrer Verständnis. Er selbst will es an anderer Stelle nochmals probieren, vielleicht habe er ja Glück.

Andernorts ähnlich

Doch auch am Fischer-Parkplatz am "Bettenland" sieht es bei den dortigen Containern kaum besser aus. Auch bei diesen wird schon am Einwurfschlitz deutlich, dass bei "Grün" und "Weiß" nichts mehr geht. Bei Braunglas wäre allerdings wohl noch Platz. Zumindest steht dort bislang nichts um die Container herum.

An der Festhalle auch voll

Ähnlich voll sind die Container auch an der Festhalle Sulgen – und "quellen über". Ankommende Autofahrer drehen dort gleich wieder um – und suchen sich eine Alternative, so beispielsweise in der Aichhalder Straße. Dort zumindest geht noch was, wie ein Suchender feststellt. Ob es auf dem Land besser aussieht? Auch nicht unbedingt, so sind beispielsweise die Container in Aichhalden im Eichenweg auch schon randvoll.

Abstellen nicht erlaubt

Einfach neben den Containern abstellen dürfe man eigentlich das Glas nicht, haben Landratsamt und Entsorger – meist nach Neujahr – immer wieder schon mitgeteilt. Es muss ein anderer Container gefunden oder wieder mitgenommen werden. Doch wann dann eine Entsorgung möglich wird? Nach Silvester kommt in der Regel noch mal eine Altglaswelle, die in der Vergangenheit die Container schon mehrfach "überschwappen" ließ. Dass schon vor Silvester alles voll ist, das zumindest war in der Vergangenheit eher selten. Und so ist die Chance, dass an Neujahr wieder Kapazitäten gibt, schon allein wegen des Wochenendes, eher unwahrscheinlich.