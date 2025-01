Glascontainer in Heiligenzimmern

1 Die drei Altglascontainer sollen von der Turnhalle zum Friedhof versetzt werden Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Bisher stehen die drei Glascontainer in Heiligenzimmern auf einer asphaltierten Fläche bei der Turnhalle. Dort haben Kinder Verletzungen durch Glasscherben erlitten.









Wer Altglas in den Farben Weiß, Grün oder Braun loswerden will, kann in Heiligenzimmern die dafür bestimmten Container eines Entsorgungsunternehmens benutzen. Diese stehen verkehrsgünstig auf einem Asphaltplatz bei der Turnhalle.