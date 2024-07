In der Stadthalle wurden insgesamt 82 Absolventen der Graf-Heinrich-Gesamtschule verabschiedet.

Unter dem Motto „Wir rollen den roten Teppich aus“ bot die Veranstaltung ein stimmiges Ambiente und eine schöne Atmosphäre.

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 und 10 führten mit einer originellen Moderation charmant und humorvoll durch den Abend.

Schulleiterin greift Abschluss-Motto auf

In ihrer Abschlussrede griff Schulleiterin Simone Giesler das Motto und Symbol des roten Teppichs auf. Sie wünschte ihren Schülerinnen und Schülern für die Zukunft alles Gute. „Ihr seid ein toller Jahrgang und ich bin stolz auf eure Leistungen. Nutzt die Chancen, die vor euch liegen und geht den Weg selbstbewusst weiter“, ermutigte sie die Absolventen.

Bürgermeister-Stellvertreter Bernhard Kohmann richtete in seiner Rede zum Abschluss motivierende Worte an die Schüler und betonte die Bedeutung des Abschlusses für ihre weitere Zukunft. Der Weg führe die Absolventen nun in ein Leben voller neuer Herausforderungen. Gleichzeitig lägen nun aber auch viele Chancen vor ihnen, die es aber zu erkennen und auch zu nutzen gelte.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Zeugnisübergabe sowie die Vergabe von Belobigungen und Preisen. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer überreichten die Zeugnisse zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss und das gymnasiale Versetzungszeugnis. Zahlreiche Belobigungen und Preise wurden für besonders gute Leistungen vergeben (siehe Infokasten). Trotz technischer Probleme mit dem Abschlussvideo der Klassenstufe 10, das leider nicht wie geplant gezeigt werden konnte, sorgte eine Fotostrecke der Neuntklässler, die die Schulzeit seit Klasse fünf Revue passieren ließ, für lustige und bewegende Momente.

Abschluss-Jahrgänge zeigen Tanzbeiträge

Die Schulband umrahmte die Abschlussfeier durch musikalische Beiträge. Tänze beider Abschlussjahrgänge sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Besonders originell waren die Danksagungen und Geschenke, die die Schüler ihren Lehrern überreichten, was für Lacher und zugleich einige rührende Augenblicke sorgte.

Die Klassenlehrer erinnerten in ihrer nicht völlig frei von Emotionen gehaltenen Rede nochmals an die gemeinsam zurückgelegte Zeit, an gleichsam spannende Erlebnisse und Herausforderungen. Sie wünschten ihren Schülern viel Glück und Erfolg für den weiteren Lebensweg, der sie an ganz neue Orte führen werde. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Abschlussfeier waren die beeindruckten Gäste noch zu einem gemütlichen abrundenden Beisammensein eingeladen.

Abschlussjahrgang 2024

Hauptschulabschluss

Lob:

Leonie Schmidt, Linda Waidele und Katrina Neubig. Preise:

Justin Kettmann (Mathematik), Guillermo Vidal Martinez (Englisch), Linda Waidele (Projektarbeit) und Leonie Schmidt (Jahrgangsbeste).

Realschulabschluss

Lob:

Luca Bochicchio, Emilia Dietze, Damir Bosnjak, Maike Kasper, Hanna Benz, Shahed Al Elewi, Joline Schwendemann, Paul Tritschler, Aaron Benz und Nikolas Strachinariu.Preise:

Luca Bochicchio (Deutsch), Al Elewi Shahed (Englisch), Maike Kasper (Wahlpflichtfach Alltagskultur, Ernährung, Soziales), Aaron Benz (Wahlpflichtfach Technik) und Marie Schrempp (Zeugnis/Jahrgangsbeste).

Gymnasiales Versetzungszeugnis

Lob:

Megan Asberger, Ellen Schöner, Tom Gutmann, Angelina Schwarzkopf, Niels Kose und Emilia Lehmann. Preise:

Paula Gartne, Klara Blum, Chelisa Blum (Deutsch), Paula Gartner (Mathematik, Englisch, Jahrgangsbeste), Chelisa Sum, Paula Schubart, Anna Spengler, Klara Blum (Zeugnis), Joe-Neal Loziron und Megan Asberger (Sozialpreis).