Altensteig - Die Altstadt erstrahlt in vorweihnachtlichem Glanz, überall Lichter und festlich geschmückte Buden, sogar auf den Tassen mit der Feuerzangenbowle züngeln Flammen, bläulich und geheimnisvoll.

Der Weihnachtsmarkt in Altensteig am ersten Adventswochenende war wieder ein Besuchermagnet, der tausende Besucherinnen und Besucher angelockt hat. Nicht nur wegen der Feuerzangenbowle und wegen des Glühweins, sondern wegen der einzigartigen Stimmung in den verwinkelt-steilen Gassen.

Vereine sind beteiligt

64 Holzhütten und Stände haben sich in diesen Gassen verteilt. Vor allem die Vereine beteiligten sich rege und erzielten einen guten Umsatz. Beispielsweise die Skizunft Altensteig: Für den Weihnachtsmarkt öffnet sie die "Snowbar" – das Kellergewölbe unterhalb der Stadtkirche war wohl eine der angesagtesten Orte des Weihnachtsmarktes. Und nicht so kalt.

An der Stadtkirche war wieder die große Bühne aufgebaut. Hier eröffnete Bürgermeister Gerhard Feeß mit dem traditionellen Lebkuchenanschnitt am Freitag den Weihnachtsmarkt, hier klang der Markt am Sonntag mit Martin Streng an der Drehorgel aus. An allen drei Tagen gab es auf dieser Bühne ein großes musikalisches Programm. Am Freitagabend fand außerdem das Weihnachtskonzert mit der Stadtkapelle und dem Grundschulchor in der Stadtkirche statt. Am Samstagabend gab das Kammerorchester Altensteig ein Adventskonzert.

Mehrere Konzerte im Programm

Die ideale kulinarisch-musikalische Abendunterhaltung während des Weihnachtsmarkes sah also in etwa so aus: Am frühen Abend einlaufen und etwas Essen. Es gab die grundsätzlich sättigende Bratwurst und die Schupfnudeln – ein Rosmarin-Lachssteak war allerdings auch nicht zu verachten. Dann eines der Konzerte in der Stadtkirche oder auf der Bühne davor, zum Beispiel mit den Trachtenkapellen von Emmingen (am Freitag) und Spielberg (am Samstag).

Danach Ausklang mit einen geistigen Getränk: klassischer Glühwein, Heidelbeerglühwein, Feuerzangenbowle, Glühsecco, Met, also Honig-Wein mit 14 Prozent Alkohol – oder vielleicht doch lieber ein alkoholfreier Punsch?

Heißer Met von den Imkern

Den heißen Met gab es beim Bezirksimkerverein Altensteig und Umgebung und dazu noch ein großes Angebot an Honig. Honig war an einigen Ständen zu finden, zum Beispiel bei der Imkerei Rentschler aus Neubulach oder bei Bent Ziegler aus Grömbach. Honig – das ist der Punkt – wäre doch ein schönes Mitbringsel/Geschenk. Das darf man ja auch nicht vergessen: Weihnachtsmärkte bieten die Gelegenheit, sich schon mal mit Geschenken einzudecken, passenderweise fiel der Auftakt in Altensteig auf den Black Friday.

Kunsthandwerk ist ein fester Bestandteil des Marktes in Altensteig. Bei der Familie Walz aus Unterschwandorf, die jedes Jahr mit drei Ständen vertreten ist, gab es beispielsweise Holzschnitzereien, Adventskränze und andere Floristik. Ein Engele aus Holz? Erhältlich in drei verschiedenen Größen – ja, das wär doch was! Engel und Weihnachten gehören doch zusammen.

Geschenke, Essen, Trinken, Musik – am Stand von "Athleten für Christus" und des "Gebetshauses Walddorf" gab es nichts davon. Dafür aber die eigentliche Botschaft: "Uns geht es um das Original von Weihnachten", sagt Markus Bender von "Athleten für Christus".