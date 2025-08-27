Heute Abend starten die 82. Filmfestspiele von Venedig – begleitet von einer Protestaktion. Das Festival verweist auf Offenheit. Zur Eröffnung wird außerdem eine deutsche Regie-Ikone geehrt.
Venedig - Unmittelbar vor Beginn der Filmfestspiele in Venedig hat eine propalästinensische Protestaktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Initiative "Venice 4 Palestine" ("Venedig für Palästina") forderte wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen und im Westjordanland die Ausladung der israelischen Schauspielerin Gal Gadot ("Wonder Woman"). Am roten Teppich vor dem Festivalpalast hielten Aktivisten ein Spruchband "Free Palestine" ("Befreit Palästina") in die Höhe.