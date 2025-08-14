Gläubiger getäuscht?: Prozess gegen Ex-Milliardär Benko am 14. und 15. Oktober

Der ehemalige Milliardär René Benko wird im Herbst vor Gericht stehen. Der auf zwei Tage anberaumte Prozess ist wohl nur der Auftakt der juristischen Aufarbeitung der Signa-Pleite.
Innsbruck - Der erste Strafprozess gegen den österreichischen Investor und Ex-Milliardär René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landgericht Innsbruck stattfinden. Der 48-Jährige müsse sich an den beiden Verhandlungstagen wegen des Verdachts der betrügerischen Krida verantworten, teilte das Gericht mit. Der Begriff aus dem österreichischen Strafrecht entspricht in etwa dem Bankrott in Deutschland.