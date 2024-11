Glätte-Unfall in Königsfeld

1 Ein Toyota-Fahrer verlor am Donnerstag die Kontrolle und prallte gegen drei Fahrzeuge. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Sebastian Gollnow

In Königsfeld ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Schaden gekommen.









Ein 79-jähriger Toyota-Fahrer war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Erdmannsweiler Straße in Königsfeld in Richtung Talstraße unterwegs.