Glätte-Unfall bei Hechingen: Wie oft vor dem Massencrash auf B 27 gestreut wurde

1 Auf der B27 ist am Mittwochmorgen zu einem Unfall mit 21 beteiligten Fahrzeugen gekommen. (Archiv) Foto: Klaus Stopper

Eisregen hatte am Mittwochmorgen für eine spiegelglatte Fahrbahn auf der B 27 bei Hechingen gesorgt. Gegen acht Uhr ereignete sich in Fahrtrichtung Bisingen der folgenreiche Unfall.









Der Schock nach der Massenkarambolage auf der B 27 vom Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Hechingen-Mitte wirkt nach. 21 Autos waren in Fahrtrichtung Bisingen in das Unfallgeschehen verwickelt. Die spiegelglatte Fahrbahn hatte auf dem abfallenden Stück auf Höhe des Hechinger Kauflands kontrolliertes Bremsen unmöglich gemacht.