Glätte in Aichhalden: Drei Unfälle binnen 24 Stunden – Zehntausende Euro Schaden

1 Ein Transporter landete am Samstagnachmittag in Aichhalden im Graben. Foto: Yannick Wegner

Gleich drei Unfälle ereigneten sich nach dem Wintereinbruch zwischen Freitag und Samstag in Aichhalden. Nicht bei allen war jedoch die Glätte ursächlich.









Link kopiert



Der Wintereinbruch am Ende der vergangenen Woche hat auch in Aichhalden zu Unfällen geführt: Ein 48-Jähriger geriet aufgrund der Straßenverhältnisse gegen 14.15 Uhr mit seinem Mercedes in Schleudern, als er auf der K 5531 von Sulgen Richtung Aichhalden unterwegs war. Das Auto kam links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem VW Polo eines 45-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro am Mercedes und 7000 Euro am VW.