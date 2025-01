Glätte im Zollernalbkreis: Mehrere Verletzte in Notaufnahme eingeliefert

Mehrere Verletzte in Notaufnahme eingeliefert

1 In der Notaufnahme des Zollernalb-Klinikums in Balingen wurden bis 10 Uhr bereits 16 Patienten behandelt. Foto: Gern

Es ist rutschig auf den Straßen und den Gehwegen im Zollernalbkreis. Bereits seit den frühen Morgenstunden gehen daher zahlreiche Notrufe bei Polizei und DRK ein. Eine erste Bilanz zu den Verletzten.









Das Blitzeis am Mittwochmorgen im Zollernalbkreis bescherte dem Roten Kreuz, insbesondere dem Rettungsdienst und der Integrierten Leitstelle (ILS), einiges an Arbeit. „Alle Einsatzmittel wie Rettungswagen oder Krankentransportwagen waren heute Morgen stark ausgelastet“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des DRK Zollernalb. Aufgrund des starken Einsatzanstieges habe die Leitstelle im Laufe des Morgens weitere Rettungswagen von den Ortsvereinen Balingen, Geislingen, Ringingen, Hechingen, Schömberg und Tailfingen alarmiert. Der Ortsverein Haigerloch habe zusätzlich einen Krankentransport besetzt und auch postwendend einen Einsatz erhalten.