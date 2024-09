Landwirtschaftsbetriebe in Wittershausen laden ein

1 Blick aus Westen auf Wittershausen und die landwirtschaftlich genutzte Umgebung. Im Vordergrund sind die Ställe der Familie Binder an der Römerstraße zu sehen. Foto: /JH-Photography

Die Familien Binder und Haberer gehen in Wittershausen, dem Teilort von Vöhringen, ganz unterschiedliche Wege – und stehen doch beide für regionale, nachhaltige Produktion, wie sie im Rahmen der „gläsernen Produktion“ zeigen wollen.









Link kopiert



Mit einem umfangreichen Rahmenprogramm und Informationsangebot warten die Landwirtschaftsbetriebe Binder und Haberer in Wittershausen bei der Gläsernen Produktion am Sonntag, 22. September an drei Standorten auf.