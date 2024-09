Am 25. September gibt es einen Einblick in die kleinbäuerliche Höhenlandwirtschaft. Auch eine Bauerngartenroute gibt es zu erleben. Gesellig wird es dann im Kuhstall.

Welche Herausforderungen es mit einem Bauernhof gibt, der im Schwarzwald auf über 1000 Höhenmetern im Nebenerwerb betrieben wird, können Teilnehmer der Veranstaltung „Gläserne Produktion“ am Mittwoch, 25. September, erfahren.

Auf dem Hummelhof in Schonach können die Besucher zudem von 14 bis 17.30 Uhr an der Bauerngartenroute teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem Hummelhof halten Manuela und Günter Hummel Freilandputen und Rinder, die direkt vermarktet werden. Ein weiteres Standbein des Nebenerwerbsbetriebs ist die bäuerliche Gastronomie im umgebauten Kuhstall. Jeden Monat findet im Wechsel Bauernhofbrunch oder Bauernhoffrühstück mit überwiegend eigenen Produkten oder Produkten aus der Region statt.

Exkursion zum Bauernwald

Am Mittwoch, 25. September, startet die Hummelhof-Exkursion um 14 Uhr in den eigenen Bauernwald und zu den Schalensteinen. Die Tour ist zirka 1,5 Kilometer lang, festes Schuhwerk ist erforderlich. Hier gibt es mehr über die Waldbewirtschaftung und das „Sorgenkind Borkenkäfer“ zu erfahren. Wer nicht mitwandert, ist ab 15 Uhr auf dem Hof beim offenen Gartennachmittag der Bauerngartenroute willkommen. Manuela Hummel gibt ihr umfangreiches Gärtnerwissen an Besucher weiter. Um 15.30 Uhr führt Günter Hummel über seinen Hof mit dem Schwerpunkt „Nischen in der Landwirtschaft: Die Putenhaltung im Freiland“. Die Besichtigung der kleinbäuerlichen Höhenlandwirtschaft klingt im umgebauten Kuhstall bei Kaffee und Kuchen aus.

Landesweite Aktion

Die Veranstaltung findet im Rahmen der landesweiten Aktion „Gläserne Produktion“ in Kooperation mit Amt und der Fachschule für Landwirtschaft des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis statt.

Die Kosten betragen für die forstwirtschaftliche Exkursion und Hofführung inklusive Kaffee und Kuchen 15 Euro pro Person, für die Gartenführung und für die Hofführung jeweils drei Euro pro Person.