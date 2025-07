Jedes Mitglied der Abteilung Rollkunstlauf durfte an dem sportlichen Höhepunkt teilnehmen und sein Können auf der Bahn unter Beweis stellen, heißt es.

Am Vormittag standen die Pflichtwettbewerbe der Breitensport- und Leistungsschiene auf dem Programm. Gleich fünf Weiler Läuferinnen gingen zum allerersten Mal in der Pflicht an den Start – ausgestattet mit ihren schwarzen, glitzernden Vereinskleidern machten sie dabei schon optisch eine tolle Figur. In der Kategorie „Freiläufer Pflicht“ überzeugte Amelie Linsner, die den Bogenachter va und ve sicher präsentierte und sich den Sieg sicherte. Bei den Kunstläufern belegte Alea Turkaj souverän den ersten Platz. Elena Möllendorf trat in der Kategorie „Figurenläufer Pflicht“ an. In der Leistungsschiene holten sich in den Klassen Schüler C, B, A und Meisterklasse Elina Wagner, Sophia Knaus, Laura Knaus und Evelin Anheuser jeweils verdient die Goldmedaille.

Der späte Vormittag und Nachmittag standen ganz im Zeichen des Kürlaufens – farbenfrohe Kürkleider, fröhliche Gesichter, mitreißende Musik und großer Applaus prägten die Stimmung in der Halle.

Die jüngsten Läuferinnen, die Minis 1 und 2, präsentierten stolz Elemente wie den Hopser, den Storch und viele weitere ihrer neu gelernten Elemente – und wurden dafür mit großem Beifall belohnt. Bei den Minis 1 gewann Ariana Gornev, bei den Minis 2 freute sich Nora Lang über den ersten Platz.

In den Anfänger-Kategorien zeigten die jungen Talente hohe Motivation und starke Leistungen. Emilia Böhler, Kseniia Savchenko und Selena Pietangelo erreichten jeweils Platz eins in den Gruppen Anfänger eins bis drei. In den Freiläufer-Klassen eins bis drei wurde es anspruchsvoller: Dreiersprünge, Rittberger, Salchow und verschiedene Standpirouetten begeisterten sowohl Publikum als auch Wertungsgericht. Enja Turkaj, Leni Hoppe und Amelie Gornev erliefen sich hier verdient die Goldmedaille.

Auch bei den Figurenläufern wurde stark gelaufen: Yaroslava Osinna und Sophia Stolz überzeugten das Wertungsgericht in den Kategorien Figurenläufer zwei und drei und sicherten sich jeweils Rang eins.

Bei den Kunstläufern glänzte erneut Alea Turkaj, die mit sicher gestandenen Axeln den Wettbewerb für sich entschied. In der Kategorie Cup Damen konnte sich Evelin Anheuser den Sieg sichern. In der Leistungsschiene beeindruckten die Läuferinnen mit Doppelsprüngen und technisch anspruchsvollen Waagepirouette. Gold ging hier an Kira Hahne (Schüler C), Lara Wolf (Schüler B) und Laura Knaus (Schüler A).

Abgerundet wurde dieser gelungene Wettkampftag mit einem gemütlichen gemeinsamen Grillfest. Gestärkt und motiviert blickt der RSV Weil nun voller Vorfreude auf die weitere Saison – es rollt!