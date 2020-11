Giulio Verdesca alias Freazer Rapper aus Rottweil auf der Überholspur

Der 28-jährige Rottweiler hat kürzlich seinen Song "Wie ein Grinder" mit dazugehörigem Musikvideo veröffentlicht. Ein "Grinder" ist jemand, der seine Träume verwirklicht, der Karriere macht, ein Ziel vor Augen hat – jemand wie Giulio Verdesca. "Ich bleib nicht stehen, denn es geht immer weiter."

Was er rappt, meint er auch so. "Ich habe verstanden, dass man alles schaffen kann im Leben, und dass der Glaube Berge versetzt", erklärt er. "Das soll jetzt nicht so ›out-of-space-mäßig‹ klingen, aber mit der Zeit habe ich mich immer mehr selbst gefunden und weiß, was ich will."

Die Liebe zur Musik, insbesondere zum Rappen, hat Verdesca schon mit 13 Jahren entdeckt. Seit fünf Jahren baut er zudem seine eigenen Beats – ohne das professionell gelernt zu haben, aber mit umso mehr Erfolg. Zu seinen Kunden zählt unter anderem Rapper "Nate57" aus Hamburg. Zwei bis vier Stunden tüftelt er an den Beats, bis sie ihm gefallen und wirklich nach "Freazer" klingen.

"Mach’ einfach dein Ding"

Vor drei Jahren wurde es still um den Rapper. Hinter verschlossenen Türen arbeitete er akribisch an seinen Songs und drehte sein erstes professionelles Hip-Hop-Video mit der Hilfe von Adrian Higlister, einem jungen Filmemacher aus Rottweil.

Doch das Warten hat sich gelohnt, verspricht Verdesca. Im Laufe der nächsten Monate will er weitere Songs und schließlich ein komplettes Album veröffentlichen.

Wichtig ist ihm dabei, nicht noch ein weiterer "Gangsterrapper" zu sein. "Ich will dazu motivieren, dass man alles werden kann, was man will. Darum geht es auch in ›Wie ein Grinder‹. Man muss sich durch den Alltag kämpfen, bis man da ist, wo man hinwill. Egal ob Rap oder Ballett – mach’ einfach dein Ding! Das ist die Message", sagt er.

Vergleiche mit "MoTrip" und "Kool Savas" schmeicheln ihm, er ist jedoch davon überzeugt, seine eigene Nische und seinen eigenen Stil gefunden zu haben.

Der 28-Jährige, der sich auch für Spiritualität interessiert, findet, dass viele Newcomer sich als andere Menschen ausgeben – "wie in einem ›How-to-be-a-rapper‹-Handbuch mit Goldkette". Er wolle nicht die Botschaft vermitteln, dass man mit Designerhandtasche und Pöbeln ein besserer Mensch sei. "Man kann man selbst und trotzdem cool sein. Auch der Ort spielt keine Rolle. Die Gedanken sind das Entscheidende, um seine Ziele zu erreichen."

Entsprechend wichtig sind Verdesca auch seine Texte. Jede Zeile hat Gewicht. "Man wird bei mir keine Lines finden, die sich einfach nur gut anhören, aber keinen Sinn ergeben", sagt der selbstkritische Rapper. "Erst wenn ich auf alle Fragen, die sich aufwerfen, eine Antwort habe, geht der Song durch das Qualitätsmanagement, mich selbst", sagt er lachend.

In Rottweil ist der 28-Jährige bekannt. Hier hat er zunächst die Realschule besucht und später eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht. Beim Hip-Hop-Event "Dogpound" saß Verdesca, der auch leidenschaftlicher Freestyle-Rapper ist, in der Jury. Auch bei "Rollbrett"-Veranstaltungen ist er immer wieder zu sehen. Zudem ist er mit einem Freund zusammen schon als Vorgruppe des Rappers "Trettmann" in Freiburg aufgetreten.

Zurzeit ist Giulio Verdesca selbstständiger Handelsvertreter. Der 28-Jährige will aber eines Tages vom Rap leben können. "Ich bin jetzt erwachsen und weiß, wo ich hinwill. Mein Weg fängt jetzt erst richtig an."