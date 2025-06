1 Die Kroatin Ana-Maria Markovic und Giulia Gwinn, beide Fußball-Nationalspielerinnen, zählen zu den schönsten und erfolgreichsten Fußballerinnen der Welt. Der Fotograf Jonas Haid aus Bad Imnau hatte die beiden Frauen in Zürich und München vor der Linse. Foto: Haid Jonas Haid aus Bad Imnau fotografiert zwei erfolgreiche Fußballspielerinnen: Die Kroatin Ana-Maria Markovic und die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, Giulia Gwinn.







Sie gilt als eine der schönsten Fussballerinnen der Welt: Nationalspielerin Ana-Maria Markovic aus Kroatien, spielt derzeit in Portugal (zuletzt SC Braga) und wohnt in Zürich. Der Bad Imnauer Fotograf Jonas Haid hat sie nun in Zürich zu einem zweistündigen Fotoshooting in Zürich getroffen.