Gisela Himmelsbach verabschiedet: Maria Bauer ist neuer Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe Schuttertal

Nach fast einem Vierteljahrhundert gibt es einen Wechsel in der Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe Schuttertal. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 stand diese Organisation hilfsbedürftigen Menschen im Schuttertal mit einem breiten Angebot zur Seite. Nun übernimmt Maria Bauer aus Dörlinbach die Leitung, nachdem Gisela Himmelsbach, die mit großer Hingabe und viel Erfahrung die Geschicke der Nachbarschaftshilfe gelenkt hat, die Leitung abgegeben hat, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Himmelsbach war von Anfang an Teil des Teams. Zunächst als Einsatzleiterin des Mahlzeitendienstes tätig, übernahm sie 2014 die Koordination der Helfer. Ihr unermüdlicher Einsatz habe zahlreiche Menschen im Schuttertal unterstützt. Sie hinterlasse ein gut funktionierendes Team und eine solide Struktur, würdigt die Nachbarschaftshilfe die langjährige Einsatzleiterin. Für ihr Engagement wurde Gisela Himmelsbach zum Ehrenmitglied ernannt.

Nachfolgerin hatte im Beruf stets Kontakt zu Menschen

Nachfolgerin Maria Bauer, seit ihrem Renteneintritt im vergangenen Jahr aktives Mitglied, bringe wertvolle Erfahrungen mit, blickt der Verein voraus. Als gelernte pharmazeutisch-technische Assistentin arbeitete sie in der Apotheke in Seelbach und hatte stets Kontakt zu Menschen, die mit schwierigen Lebensumständen zu kämpfen hatten. „Diese Erfahrungen motivierten sie, sich auch im Ruhestand im sozialen Bereich zu engagieren“, heißt es. Im Februar übernahm sie bereits die Betreuung zweier Personen im Schuttertal – ein erster Schritt in eine neue Verantwortung.

Als bekannt wurde, dass Himmelsbach Ende Mai die Leitung abgeben würde, habe man intensiv nach einer geeigneten Nachfolge gesucht. Die Entscheidung sei schnell gefallen. Bauer, stellt der Verein die neue Einsatzleiterin vor, liegt es am Herzen, dass die Nachbarschaftshilfe weiterhin reibungslos funktioniert. Sie wisse, dass sie auf ein eingespieltes Team zählen könne und vertraue auf das gut strukturierte Konzept, das ihr von Himmelsbach hinterlassen wurde.

Bestellungen bis 12 Uhr am Vortag

Die neue Aufgabe komme ihr zudem entgegen, da sie viele Arbeitsabläufe im Homeoffice erledigen könne – „eine Flexibilität, die ihr gefällt“, so der Verein. Bauer bringe viel Herzblut in ihre Arbeit ein und schätze das Vertrauen und den Respekt, den sie von ihrem Team und den Mitbürgern erfährt. Sie betont die Wichtigkeit des ehrenamtlichen Engagements und erinnert daran, dass jeder Mensch in Situationen kommen kann, in denen er auf Hilfe angewiesen ist. „Mit Maria Bauer an der Spitze ist die Nachbarschaftshilfe Schuttertal bestens aufgestellt, um auch in Zukunft eine wertvolle Unterstützung für die Menschen im Ort zu sein“, heißt es.

Die Nachbarschaftshilfe betont, dass Mahlzeit-Bestellungen und Änderungswünsche jeweils am Vortag bis 12 Uhr zu tätigen sind. Für Samstag und Sonntag spätestens freitags bis 12 Uhr. Zu erreichen ist die Nachbarschaftshilfe montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 0160/1 26 84 96 oder per E-Mail an el.nbh@t-online.de.