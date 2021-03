70 Kubikmeter Wasser abgeschöpft Öko-Aufwertung am Schwarzenberger See

Am Ortsausgang von Schwarzenberg in Richtung Bieselsberg/Unterreichenbach liegt der Schwarzenberger See im Gewann Reute und Rain. Zunehmende Überwucherung und Wasserverlust setzten dem Gewässer zu, das jetzt ökologisch aufgewertet wird.