Beim Girls Day haben Mädchen die Chance, Erfahrungen in Berufen zu sammeln, die sonst typisch sind für Männer. Aber bringt er wirklich was?

Der Girls Day ist ein Aktionstag, der Schülerinnen bei der beruflichen Orientierung unterstützt. Dabei haben sie die Gelegenheit, verschiedene Berufe klischeefrei kennenzulernen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, wie die Erfahrungen mit dem Girls Day sind, der jetzt in verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen angeboten wurde.

So konnten Teilnehmerinnen im Berufsinformationszentrum (BiZ) Villingen kleine Roboter programmieren, welche am Ende in einer Rallye gegeneinander antraten. „Handwerkliche und technische Berufe bieten sehr gute Arbeitsmarktchancen, denn den Betrieben fehlt gerade in den Bereichen IT, Handwerk, Naturwissenschaften und Technik qualifizierter Nachwuchs“, erklärt die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Nicole Bösch von der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen.

„Obwohl Schülerinnen möglicherweise sehr gut dafür geeignet wären, ziehen sie typische Männerberufe seltener in Betracht. Durch den Austausch mit Frauen, die bereits in den Berufen arbeiten, und durch das Sammeln eigener praktischer Erfahrungen möchten wir die Mädchen dazu ermutigen, ihre Berufswahl anhand der individuellen Interessen und Kompetenzen zu treffen – frei von Klischees.“

Anteil in der Fakultät Wirtschaft ausgeglichen

Bei der Dualen Hochschule (DHBW) Villingen-Schwenningen konnten sich Mädchen und Jungen online informieren. „An der Fakultät Wirtschaft sind die Zahlen der Studenten relativ gleichmäßig verteilt. In den Studiengängen „RSW – Steuern und Prüfungswesen“, „BWL – Industrie“ und „BWL – International Business“ begrüßen wir durchschnittlich etwas mehr Frauen als Männer zu ihrem dualen Studium“, berichtet Johannes Stumpf, Referent des Rektors. In „BWL – Technical Management“ und „Wirtschaftsinformatik“ zeige sich ein höherer Männeranteil. „Uns ist es wichtig, Schülerinnen auch für technischere Bereiche zu begeistern – genauso wie Schüler, für Studiengänge in der Sozialen Arbeit. “

Girls Day ist nicht umsonst

Bei Garten Halter in Rietheim bekamen fünf Mädchen Einblicke in den Beruf der Landschaftsgärtnerin und erfuhren, was diesen kreativen Beruf ausmacht. Sie erhielten eine Einweisung zu verschiedenen Maschinen und durften diese auch fahren. Auf dem Betriebshof stellten sie Moostaschen zur Bepflanzung mit Frühjahrsblühern her. Später schauten sie sich verschiedene angelegte und laufend gepflegte Gärten an.

Birgit Halter erklärt, dass sie beim Girls Day mitmachen, um den Jugendlichen den Beruf „schmackhaft“ zu machen. „Wenn sich keiner einbringt, dann geraten die Berufe in Vergessenheit“, erzählt sie im Gespräch.

Natürlich wollen sie Nachwuchs gewinnen aber die Mädchen seien alle noch relativ jung, da könne sich bis zum Abschluss noch einiges ändern, erklärt sie weiter. In ihrem Betrieb ist der Anteil an Frauen und Männern ziemlich ausgeglichen im Gegensatz zu anderen Betrieben. Sie haben aber oft Bewerbungen von Mädchen, wobei sich dies nicht auf den Girls Day zurückführen lässt. Trotzdem ist der Girls Day nicht umsonst. So erzählt Halter, dass in diesem Jahr ein Mädchen dabei war, welches von ihrer Freundin auf den Beruf aufmerksam gemacht wurde. Die Freundin war vergangenes Jahr bei Garten Halter auf dem Girls Day und hat den Beruf als ihren Traumberuf bezeichnet, weshalb das Mädchen sich den Beruf auch einmal anschauen wollte.

Die Stadt Villingen-Schwenningen hat nicht nur beim Girls Day, sondern auch beim Boys Day mitgewirkt. Vier Schülerinnen durften im Vermessungsamt den Beruf der Vermessungstechnikerin erleben. Am Nachmittag lernten sie das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau kennen. Hier hatten sie die Gelegenheit, in die Berufe Architektin und Bauleiterin zu schnuppern. 19 Schüler tauchten in die Welt der Pädagogik ein und packten in den städtischen Kindertagesstätten tatkräftig mit an. Denn so ein Tag in einer Kindertagesstätte bedarf vor allem einer guten Ausbildung, Geduld und nicht zuletzt auch einer ordentlichen Portion Fröhlichkeit, um mit den Kindern einen wertvollen Tag zu gestalten.