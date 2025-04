Die zwölfjährige Jarla und 21 weitere Mädchen besuchten am vergangenen Donnerstag die Unternehmensgruppe Fischer in Tumlingen. Beim Girls’Day, dem Mädchen-Zukunftstag, lernten sie Berufe und Studiengänge kennen, in denen der Frauenanteil in der Regel bei unter 40 Prozent liegt.

Zudem begegneten sie an diesem Tag weiblichen Vorbildern in bisher typischen Männerberufen. So zum Beispiel der angehenden Industriemechanikerin Emely Woiczikowski. Sie ist in ihrem ersten Ausbildungsjahr bei Fischer und zeigte den 22 jungen Mädchen in der Lehrwerkstatt des Unternehmens, wie sie mit Zange, Lötkolben, Feile, Säge, Fräse und Bohrmaschine umgehen.

Die Mädchen bauen einen Schmuckbaum

Hier bauten die Mädchen einen Schmuckbaum und montierten ihn auf einen Ständer. In der Fischer-Akademie bohrten und schraubten sie dann in Holz und Beton und lernten dabei den Umgang mit den Fischer Befestigungssystemen kennen.

Emely Woiczikowski zeigte Jarla in der fischer Lehrwerkstatt, wie sie sicher mit Bohrmaschine und Co. umgehen kann. Foto: Fischer

Jarla Markmann hatte großen Spaß während des Tages in Tumlingen. Doch neben dem Spaß findet sie es auch wichtig, dass immer mehr Frauen in bisher typischen Männerberufen arbeiten. „Jede und jeder sollte den Beruf ausüben, der am meisten zu den eigenen Fähigkeiten passt und der einen glücklich macht. Ganz egal, ob Mann oder Frau. Bestimmt würden sich mehr Frauen auf typische Männerberufe bewerben, wenn es hier mehr weibliche Vorbilder gäbe. Und, wenn dort schon viele andere Frauen sind, dann würde man sich nicht alleine fühlen“, meint Jarla. Sie geht in die sechste Klasse des Kepler-Gymnasiums in Freudenstadt. Beim Girls‘Day hat sie gemeinsam mit den anderen Mädchen von vielen neuen Ausbildungsberufen bei Fischer gehört, die sie bisher noch nicht kannte.

Emely Woiczikowski und die angehende technische Produktdesignerin Lara-Sophia Möhrle organisierten den Girls’Day und sind dafür gute Vorbilder. Und vielleicht entscheidet sich Jarla ja auch in einigen Jahren für eine technische Ausbildung bei Fischer.

Das sind die technischen Ausbildungsberufe

Zu den technischen Ausbildungsberufen der Unternehmensgruppe gehören die zum Mechatroniker, zum Industriemechaniker, zum Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, zum Verfahrenstechnologen für Metall, Fachrichtung Stahlumformung, zum Werkzeugmechaniker, zum Chemielaboranten und die zum Chemikanten.

Bildunterschriften:

Bild 1: 22 Mädchen kamen am Donnerstag anlässlich des Girls’Days zur Unternehmensgruppe Fischer. Die angehende technische Produktdesignerin Lara-Sophia Möhrle (vorne links) und die angehende Industriemechanikerin Emely Woiczikowski (vorne rechts) organisierten den Tag.

Bilder 2-5: Emely Woiczikowski zeigte Jarla in der fischer Lehrwerkstatt, wie sie sicher mit Bohrmaschine und Co. umgehen kann.

Bilder: fischer