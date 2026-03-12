Girlgroup auf Comeback-Tournee: The Pussycat Dolls kommen nach Düsseldorf und München

Klappt es dieses Mal? Nach dem abgebrochenen Comeback vor einigen Jahren versuchen es die Pussycat Dolls nun als Trio. Auf ihrer Welttournee treten Nicole Scherzinger und Co. auch in Deutschland auf.
London - Die US-Popgruppe The Pussycat Dolls ("Don't Cha", "Buttons") hat ihr Comeback angekündigt. Die Band um Sängerin Nicole Scherzinger meldet sich mit einer neuen Single namens "Club Song" zurück und plant eine Welttournee mit über 50 Konzerten. Auf der "PCD Forever"-Tour will die Gruppe im September auch zweimal in Deutschland auftreten - am 14. September in München und am 26. September in Düsseldorf.