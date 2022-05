»Girl’s Day« in Schramberg

4 Sie gehen als die "Rosaroten Erdbeertörtchen" in den Einsatz. Foto: Winkler

Die "Rosaroten Erdbeertörtchen" kreischen: Es brennt. Beim "Girls’ Day" der Firmen W&W Protection Management in Schramberg sowie Bruker + Günter in Tennenbronn ist es kräftig zur Sache gegangen.















Schramberg/Tennenbronn - Der "Girls’ Day" findet einmal im Jahr statt. Er soll Mädchen und Frauen unter anderem motivieren, technische und naturwissenschaftliche Berufe zu ergreifen. Mehrere Firmen rund um Schramberg haben sich an dem Aktionstag beteiligt.

W&W

Acht Mädchen aus verschiedenen Schulen schnupperten bei der Sicherheitsfirma W&W rein. Betreut wurden sie an diesem Tag von der stellvertretenden Geschäftsführerin Eike Harnischmacher und dem Auszubildenden Sven Stegmann. Zunächst wurden die Mädels passend eingekleidet, damit sie sich sofort dazugehörig fühlten.

Nach einem Frühstück und Kennenlernen wurde der Beruf "Fachkraft für Schutz und Sicherheit" von einem ehemaligen Auszubildenden erklärt. Dann ging es ran an die Buletten: die persönliche Schutzausrüstung wurde erklärt. Vom Handschuh über die Arbeitskleidung bis zum Gürtel und was da alles dranhängen kann – Taschenlampe, Erste Hilfe, Handschellen und ein Mehrzweckstock.

Laute Schreie auf dem Waldsportplatz

Nach so vielen Vorbereitungen ging es in die Praxis: Die Mädchengruppe taufte sich "Rosarote Erdbeertörtchen" und plante eine Talentshow mit anschließendem Konzert. Geplant wurde im Büro, bevor es auf dem Waldsportplatz Ernst wurde.

Dort versteckten sich zwei Mädels. Diese mussten per exakter Positionsbeschreibung gefunden werden. Zudem erhielten die Besucherinnen einige Tipps und Kniffe zur Selbstverteidigung im Alltag. Unter anderem gab es Kreischübungen, verbunden mit lautem Schreien – erst waren die Mädels noch vorsichtig, aber dann gaben sie volle Pulle.

Eine Urkunde als Andenken

Anschließend folgte eine Übung mit dem Feuerlöscher. Geschäftsführer Christoph Wilk demonstrierte dabei, wie ein Brand richtig gelöscht wird – unter anderem mit einem Feuerlöscher und der entsprechenden Ausbildung. Anschließend wurden Urkunden verteilt und die Mädchen gingen mit vielen neuen Eindrücken nach Hause.

Bruker + Günter

Die Tennenbronner Firma Bruker + Günter GmbH Präzisionsdrehteile war ebenfalls beim "Girls’ Day" dabei. Die Sulgener Schülerin Myriam Keller nutzte die Gelegenheit, um an diesem bundesweiten Berufsorientierungstag für Mädchen ab Klasse 5 in die Berufswelt der männerlastigen Zerspanungstechnik reinzuschnuppern.

Sie erlebte nach eigenen Angaben einen informativen und spannenden Arbeitstag sowie einen Einblick in die berufliche Ausbildung im Bereich Drehtechnik. "Ich fand die Arbeit richtig cool und kann mir gut vorstellen, mich in einem Jahr für solch eine Ausbildung zu bewerben. Auch weil mein Vater in dieser Firma arbeitet und er mir vieles erklären kann", verriet die Siebtklässlerin. Fachlich begleitet und betreut wurde Myriam Keller von Ausbildungsleiter Koray Celik und Auszubildenden Besjan Saiti.