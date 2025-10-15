Änderungen in Böhringen: Wird der erweiterte Gipsbruch für Unruhe sorgen?

Die Firma Bantle in Dietingen will die Verlagerung des Gipsbruchs in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde möglichst umweltfreundlich und sicher umsetzen.
Die Firma Bantle Gips plant seit einiger Zeit im Bereich Maria Hochheim einen neuen Gipsbruch. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Böhringen klärt Geschäftsführer Daniel Eppler die Bürger über das Vorhaben auf. Auf einer Fläche von 14,1 Hektar soll künftig hochwertiger Gips für die Industrie gewonnen werden. Geschäftsführer Daniel Eppler betont, dass das Projekt mit größtmöglicher Rücksicht auf Anwohner, Umwelt und Verkehr umgesetzt werden soll.