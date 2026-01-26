Gipfeltreffen in Freiburg: Stadt und Region fordern verlässlichen Zeitplan bei Rheintalbahn-Ausbau

Der Rheintalbahn-Ausbau rund um Freiburg sorgt in der Region für Sorgen und Kritik. Darum ging es bei einem Treffen – die Bahn hatte dabei zumindest eine gute Nachricht.
Es ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte für Freiburg und die Region in den kommenden Jahrzehnten: Der Ausbau der Rheintalbahn. Die Auswirkungen der Ausbauplanungen sind enorm und betreffen viele: Kommunen, Unternehmen und nicht zuletzt Anwohner, die entlang der Strecke leben. „Über viele Details wird in den nächsten Jahren intensiv zu diskutieren sein, um tragfähige und ausgewogene Lösungen für die Menschen vor Ort zu entwickeln“, schreibt die Stadt Freiburg in einer Mitteilung.