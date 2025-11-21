Gipfel in Südafrika: USA bleiben G20 fern, EU drängt sich auf

US-Präsident Donald Trump und seine Regierung boykottieren den G20-Gipfel in Südafrika, die Europäische Union will daraus Profit schlagen.
Johannesburg - Die Europäische Union drängt sich angesichts des US-Boykotts des G20-Gipfels als global verlässlicher Partner auf. EU-Ratspräsident António Costa sagte vor Beginn des Gipfels am Samstag im südafrikanischen Johannesburg: "Die Europäische Union ist hier. Wir sind berechenbare, verlässliche und vertrauenswürdige Partner." Die EU suche in Johannesburg die Zusammenarbeit, "weil niemand die globalen Herausforderungen allein angehen kann".