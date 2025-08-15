Gipfel in Alaska: Kompromat? Trump, Putin und das Steele-Dossier

Die freundschaftlich anmutende Beziehung zwischen dem US-Präsidenten und Russlands Staatschef weckt seit Langem Misstrauen. Vor allem ein berüchtigt gewordenes Dokument nährt Spekulationen.
London - Männerfreundschaft, Zweckbündnis oder Abhängigkeit? Nicht erst seit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump wird über die Art des Verhältnisses zwischen dem Republikaner und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spekuliert. Unerklärlich freundlich, so finden viele, ist der Anführer der westlichen Welt dem russischen Staatschef zugewandt.