"Ging an die Substanz" Lage in Krematorien entspannt sich langsam

Tuttlingen - Noch im Dezember waren Armin Zepf und sein Team im Krematorium in Tuttlingen an der Belastungsgrenze. Mit doppelt so vielen Einäscherungen wie sonst in dem Monat üblich waren Extraschichten angesagt. "Das ging an die Substanz", sagte der Leiter des Krematoriums. "Die Lage hat sich jetzt etwas beruhigt." Mit 99 Einäscherungen im Januar sei man wieder zurück im Normalbetrieb. Auch die Landesinnung für Bestattungsgewerbe spricht von einer sich entspannenden Lage.

Vor wenigen Wochen sah es in Tuttlingen noch ganz anders aus. Nur durch die Bereitschaft aller Mitarbeiter auch an Samstagen und Feiertagen zu arbeiten und durch die Verlängerung der Arbeitszeiten habe man die Situation im Griff behalten, so ein Sprecher der Stadt.