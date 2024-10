Gina Schumacher heißt jetzt Bethke

Die Tochter von Formel-1-Ikone Michael Schumacher hat ihren berühmten Nachnamen abgelegt und galoppiert als Gina Bethke nach Amerika in ein neues Leben. Auch Cora Schumacher will Namen ändern.

Gina Schumacher (27), die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher, hat nach ihrer Hochzeit auf Mallorca den Namen ihres Gatten angenommen und heißt nun diskret Gina Bethke. Die Nachricht über diese Namensänderung wurde zunächst durch einen subtilen Hinweis auf dem Social-Media-Account der Pferde-Ranch der Familie in Texas bekannt.

Die Hochzeit auf dem Schumacher-Anwesen in Port d’Andratx war ein mehrtägiges Fest, bei dem auch Ginas Bruder Mick und ihr Cousin David emotionale Glückwünsche aussprachen.

Gina und Iain Bethke leben in den USA

Nach den Feierlichkeiten kehrten Gina und Iain Bethke (28) direkt nach Gordonville, Texas, zurück, wo sie ihre Ranch betreiben und sich der Zucht edler Quarter Horses widmen. Diese 200 Hektar große Ranch, laut Medienberichten einst von Michael Schumacher für seine Frau Corinna erworben, ist für das Paar ein Rückzugsort fernab der öffentlichen Aufmerksamkeit.

Gina Schumacher bei Instagram

Interessanterweise behält Gina auf ihrem persönlichen Instagram-Account vorerst den Namen Schumacher bei, was womöglich darauf hindeuten könnte, dass sie als professionelle Western-Reiterin möglicherweise weiterhin unter ihrem Geburtsnamen bei Turnieren antreten wird. Eventuell geht es auch nur darum, das gute Instagram-Ranking zu halten. Auf Facebook hingegen präsentiert sie sich bereits als Gina Bethke.

Die 28-jährige erfolgreiche Westernreiterin lebt seit einiger Zeit mit ihrem aus Baden-Württemberg stammenden Partner in den USA. Das Paar ist seit etwa sieben Jahren zusammen und war seit 2023 verlobt. Zuvor lebte Gina auf dem Familien-Anwesen am Genfer See in der Schweiz. Die deutsch-britische Familie von Iain Bethke stammt aus dem Raum Schwaigern im Landkreis Heilbronn.

Das ist Familie Schumacher

Gina Bethke (27)

Iain Bethke (28)

Michael Schumacher (55)

Corinna Schumacher (55)

Ralf Schumacher (49)

Mick Schumacher (25)

David Schumacher (22)

Von Ralf Schumachers Ex-Frau Cora Schumacher ist indes bekannt, dass sie laut Medienberichten wieder ihren Mädchennamen Brinkmann annehmen möchte. Seit Ralfs neue Partnerschaft mit dem jungen Franzosen Etienne Bousquet-Cassagne (34) bekannt geworden ist, kritisiert sich das geschiedene Paar gegenseitig über die Medien. Es soll auch Meinungsverschiedenheiten über die frühere Familienvilla bei Salzburg geben.

Auch Cora Schumacher sorgt für Schlagzeilen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Michael Schumacher bei Mallorca-Hochzeit?

Britische Boulevard-Medien hatten darüber spekuliert, dass der seit einem Skiunfall schwerstbehinderte Michael Schumacher (55) bei der Hochzeit seiner Tochter auf Mallorca persönlich anwesend gewesen sein könnte. Darüber gibt es jedoch keine gesicherten Informationen.

Laut Medienberichten mussten die Hochzeitsgäste jedenfalls vor der Feier im Garten der Luxusvilla ihre Handys abgeben, um unkontrollierte Selfies und Aufnahmen zu verhindern. Die Familie Schumacher legt großen Wert auf ihre Privatsphäre und will Vater Michael vor der Öffentlichkeit schützen. Die von der Deutschen Presse-Agentur dpa verbreiteten Hochzeitsfotos von Gina Schumacher und Iain Bethke dürfen nach dem 31. Oktober nicht mehr neu veröffentlicht werden.