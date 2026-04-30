Tech-Konzerne sehen in Künstlicher Intelligenz eine einmalige Chance - und wollen einander nicht das Feld überlassen. Die Folge sind beispiellose Investitionen in Rechenzentren.
San Francisco - Die Tech-Riesen Amazon, Google, Microsoft und Meta wollen in diesem Jahr im Zuge ihres KI-Wettrüstens bis zu 725 Milliarden US-Dollar (rund 620 Mrd Euro) ausgeben. Das Geld soll vor allem in den Ausbau von Infrastruktur wie Rechenzentren fließen. Der Facebook-Konzern Meta und Google schraubten ihre Ausgabeprognosen noch einmal hoch.