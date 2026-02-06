Zuschauer halten den Atem an, wenn hochgiftige Kobras in Bangkok gemolken werden. Doch der Nervenkitzel dient einem ernsten Zweck: Die gefährliche Praxis rettet Leben. Was haben Pferde damit zu tun?
Bangkok - Hinter einer dicken Glasscheibe greift ein Schlangenexperte routiniert in eine Kiste und hält Sekunden später mit Hilfe eines Metallhakens eine hochgiftige Monokelkobra in den Händen. Das Toxin dieser in Südostasien heimischen Schlange zerstört das Gewebe und kann für Menschen tödlich sein, wenn ein Biss unbehandelt bleibt. Der Mann trägt einen Gesichtsschutz, geht aber ansonsten mit bloßen Händen zu Werke.