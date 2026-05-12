Gibt’s ein Public Viewing?: Wie und wo Fußballfans in Lahr die Weltmeisterschaft verfolgen können

In einem knappen Monat startet die Weltmeisterschaft. Eine Umfrage unserer Redaktion zeigt: Große öffentliche Fußballfeste sind in Lahr nicht zu erwarten – auch nicht im Europa-Park.
Es ist die 106. Minute im EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Beim Schuss von Jamal Musiala prallt der Ball Linksverteidiger Marc Cucurella im Strafraum an den schlaffen Arm – und Hunderte Menschen im Lahrer Seepark blicken entsetzt die Großbildleinwand an und schreien „Hand“. Doch es gibt keinen Elfmeter. Stattdessen steigt 13 Minuten später Mikel Merino hoch und köpft Deutschland aus dem Turnier.