Gibt es weitere Opfer?: Sexuelle Belästigung im Badeparadies Schwarzwald

Für mindestens eine Frau wurde der Aufenthalt im Freizeitbad in Titisee-Neustadt am Sonntagabend zum Albtraum: Sie wurde von einem Mann sexuell belästigt. Möglicherweise war sie nicht die einzige.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hat ein 32-Jähriger in einem Wasserbecken im textilfreien Bereich des Bades mindestens eine Frau unsittlich berührt. Als die Geschädigte den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, soll dieser die Frau ein weiteres Mal angefasst haben. Das Opfer wandte sich anschließend an das Badepersonal, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Nachdem eine Streife vor Ort eintraf und das Sicherheitspersonal den Mann an die Einsatzkräfte übergeben hatte, zeigte sich der Tatverdächtige laut Mitteilung der Polizei unkooperativ. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurden dem Mann Handschellen angelegt.

Mann zeigt sich sehr aggressiv

Das hielt ihn aber nicht davon ab, weiter Ärger zu machen: Als der 32-Jährige in den Streifenwagen gebracht werden sollte, weigerte er sich, den Anweisungen der Polizeibeamten zu folgen, sodass körperlicher Zwang angewandt werden musste.

Versucht, Beamten zu beißen

Bei den anschließenden Maßnahmen auf dem Polizeirevier Titisee-Neustadt widersetzte er sich weiterhin und versuchte unter anderem, einen Polizisten zu beißen. Zudem bedrohte und beleidigte der Mann die eingesetzten Einsatzkräfte fortlaufend. Die Beamten blieben unverletzt.

In Gewahrsam genommen

Gegen den Mann mit schweizerischer Staatsangehörigkeit wurde durch die Staatsanwaltschaft Freiburg die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens angeordnet und der Tatverdächtige bis zur Richtervorführung beim zuständigen Amtsgericht in einer Gewahrsamszelle untergebracht.

Geldstrafe von 6.000 Euro

Am darauffolgenden Tag wurde der Mann vom Amtsgericht Freiburg wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.000 Euro verurteilt.

Mögliche Opfer sollen sich melden

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 32-Jährige während seines Aufenthalts in dem Freizeitbad weitere Frauen sexuell belästigt hat, sucht die Kriminalpolizei Freiburg (Telefon 0761/8822880) nach weiteren möglichen Geschädigten.