Gibt es weitere Opfer?: Sexuelle Belästigung im Badeparadies Schwarzwald

Für mindestens eine Frau wurde der Aufenthalt im Freizeitbad in Titisee-Neustadt am Sonntagabend zum Albtraum: Sie wurde von einem Mann sexuell belästigt. Möglicherweise war sie nicht die einzige.
Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei hat ein 32-Jähriger in einem Wasserbecken im textilfreien Bereich des Bades mindestens eine Frau unsittlich berührt. Als die Geschädigte den Mann aufforderte, sein Verhalten zu unterlassen, soll dieser die Frau ein weiteres Mal angefasst haben. Das Opfer wandte sich anschließend an das Badepersonal, woraufhin die Polizei verständigt wurde.