Gibt es ein Southside Festival 2021? Veranstalter gibt Einschätzung ab

Dennoch betonen die Veranstalter: "Wird deshalb alles wie immer sein? Nein. Wenn es Livekultur in 2021 geben wird, dann aller Voraussicht nach nur unter Auflagen, die alle Beteiligten wirksam schützen." Dafür würde FKP Scorpio schon seit längerer Zeit in einer branchenweiten und von Experten begleiteten Taskforce an einem bundesweit abgestimmten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept arbeiten. Dieses Konzept solle der Politik einen einheitlichen und sicheren Rahmen bieten und größere Open Air-Veranstaltungen möglichst zeitnah und verantwortungsvoll wieder möglich machen.

"Sicherheit geht vor!"

Gleichzeitig sei es den Organisatoren derzeit unmöglich, den weiteren Verlauf der Pandemie, des Impffortschritts und die darauf basierenden politischen Entscheidungen einzuschätzen. Und dafür hätten die Festival-Veranstalter auch "vollstes Verständnis" schreiben sie und fügen an: "Unser aller Sicherheit geht vor!"