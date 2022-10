„Verletzen will sich gegen uns bestimmt kein Kickers-Spieler“

1 Trainer Gianni Coveli leistet seit 2014 erfolgreiche Arbeit beim 1. Göppinger SV. Foto: Baumann/Julia Rahn

Es ist ein Härtetest für die Stuttgarter Kickers vor dem DFB-Pokal-Kracher und das Spiel des Jahres für den 1. Göppinger SV. Trainer Gianni Coveli sagt im Interview, warum in diesem Oberliga-Schlagerspiel besonders viel Brisanz steckt.















Gianni Coveli spielte früher selbst für die Stuttgarter Kickers und ist seit 2014 Trainer beim 1. Göppinger SV. Vor dem Duell in der Fußball-Oberliga an diesem Freitag (19 Uhr/Stadion an der Hohenstaufenstraße) spricht der 52-Jährige über das Team der Blauen, seinen Stürmer Mijo Tunjic und mögliche Aufstiegsambitionen seines Teams.