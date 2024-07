"Ghostrider" in Oberndorf

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein älterer, braun-beiger BMW ist am Montag mit Papierkennzeichen in Oberndorf unterwegs gewesen. Die Polizei sucht Zeugen.









Gegen 14 Uhr war der BMW laut Hinweisen aus der Bevölkerung auf der Landesstraße 415 in gefährlicher Fahrweise unterwegs. Am Kreisverkehr L 415/Lindenhof wurde eine Zeugin links, an einer Vekehrsinsel vorbei, überholt.