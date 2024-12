Robin Gauß, ein talentierter Auszubildender der Gfrörer Ingenieure, wurde kürzlich vom Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (IHK) als Landesbester in seinem Ausbildungsberuf Vermessungstechniker ausgezeichnet. Diese besondere Ehrung ist Ausdruck seines persönlichen Engagements und Könnens, sowie auch ein Zeugnis für die hohe Ausbildungsqualität.

Robin Gauß, heute 19 Jahre alt, begann seine Ausbildung zum Vermessungstechniker am 1. September 2021 und schloss diese erfolgreich am 31. Juli 2024 ab. Bereits früh zeigte er eine ausgeprägte Leidenschaft für das Vermessungswesen und vertiefte während der Ausbildungsjahre seine Kenntnisse und Fähigkeiten. Mit Disziplin, Ausdauer und einem feinen Gespür für Genauigkeit übertraf er das hohe Niveau, das in diesem anspruchsvollen Beruf gefordert wird.

Junges Talent bleibt dem Unternehmen erhalten

Seine Auszeichnung als Landesbester ist für das Team der Gfrörer Ingenieure nicht nur eine Bestätigung ihres Ausbildungsansatzes, sondern auch Ansporn, jungen Talenten beste Voraussetzungen für ihre berufliche und persönliche Entwicklung zu bieten. Das gesamte Team der Gfrörer Ingenieure freut sich besonders, dass Robin Gauß das Unternehmen nun als Vollzeitkraft verstärkt.

Aus Sicht von Robin Gauß war die Vermessungsausbildung eine prägende und erfüllende Zeit, die durch starke Unterstützung und zahlreiche Lernmöglichkeiten geprägt war. Erfahrene Ausbilder hatten ein offenes Ohr und nahmen sich Zeit, um auch komplexe Themen verständlich zu machen. Der Einblick in verschiedene Abteilungen schaffte Verständnis für das Gesamtbild und ermöglichte schon bald eigenverantwortliches Arbeiten an ersten Projekten – ein Vertrauensbeweis, der das Selbstbewusstsein stärkte.

Der Arbeitsalltag bot, wie Robin Gauß beschreibt, durch die Kombination aus Innen- und Außendienst stets Abwechslung. Neben dem Einsatz modernster Messinstrumente wie Drohnen, GNSS und Tachymetern wurden auch traditionelle Messmethoden gepflegt. Durch einen Ausbildungsverbund mit einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro wurden wertvolle Einblicke in die hoheitliche Vermessung gewonnen.

Dank der Unterstützung erfahrener Kollegen war die Abschlussprüfung gut vorbereitet. Ein Höhepunkt war die eigenständige Bearbeitung eines betrieblichen Projekts, das die eigene Entwicklung deutlich machte. Als besonderes Erlebnis bleibt die Abschlussfahrt nach Valencia in Erinnerung, aber auch das Vertrauen und die Anerkennung der Kollegen und Vorgesetzten waren wertvolle Bestätigungen.

Perfekte Kombination aus Praxis und Theorie

Gauß: „Die Ausbildung hat gezeigt, dass dieser Beruf weit mehr ist als „0815“: Er bietet die perfekte Kombination aus Praxis und Theorie und eignet sich ideal als Einstieg ins Bauwesen und das Vermessungswesen.“